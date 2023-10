Trener Barcelony wprost o występie w "El Clasico"! Xavi nie gryzł się w język, powiedział o tym bez ogródek

Hiszpanie dosadnie o grze Roberta Lewandowskiego. Ledwo co wrócił, a już go atakują!

"El Clasico" jest dla kibiców Barcelony i Realu Madryt świętem, do którego atmosfera jest podgrzewana już kilka dni przed starciem. Także tym razem to co miało miejsce na murawie nie zawiodło oczekiwań fanów obu drużyn. Niestety Xavi nie mógł od początku pojedynku skorzystać z usług Roberta Lewandowskiego, który od 4 października zmagał się z kontuzją. Mimo to, "Blaugrana" w 6. minucie za sprawą Ilkaya Gundogana wyszli na prowadzenie. Później sytuacja na boisku się nie zmieniała i to "Królewscy" musieli za wszelką cenę wrócić do walki o cenne trzy punkty. W drugiej części spotkania na murawie pojawił się kapitan reprezentacji Polski, jednak kilka minut później fantastycznym strzałem popisał się Jude Bellingham, ponadto Anglik w doliczonym czasie gry zagwarantował Realowi Madryt zwycięstwo.

Przeżyjmy to jeszcze raz! @FCBarcelona zadała pierwszy cios, ale gdy JUDE BELLINGHAM wrzucił wyższy bieg, @realmadrid przejął kontrolę nad meczem 🔥 📺 Zobaczcie skrót wczorajszego El Clasico 👇 pic.twitter.com/dMinsyrLr4— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 29, 2023

Xavi nie ma co do tego wątpliwości! Jasne stanowisko trenera Barcelony po "El Clasico"

Xavi po zakończonym spotkaniu powtórzył słowa Roberta Lewandowskiego i uważa, że to Barcelona zasłużyła na zwycięstwo. - Byliśmy spokojni i cierpliwi, mieliśmy swoje okazje. Zasługiwaliśmy na więcej. Na zwycięstwo. Może przesadzam, ale szczerze uważam, że jeśli ktoś kontrolował mecz, to była to Barcelona. Cierpieliśmy ostatnie 20 minut, ale oni mają te umiejętności. Gdy dajesz im szanse, to cię dobijają - podsumował trener "Dumy Katalonii".