Potwierdzono tragiczne informacje. Nie żyje reprezentant kraju, w przeszłości występował w polskiej lidze

Informację o śmierci Karolisa Chvedukasa pojawiły się w poniedziałek, 19 czerwca. W tym samym dniu potwierdziła je litewska federacja piłkarska. – Otrzymaliśmy w poniedziałek tragiczną wiadomość. Niespodziewanie odszedł były członek reprezentacji Litwy, piłkarz Karolis Chvedukas. Składamy kondolencje rodzinie i krewnym. Spoczywaj w pokoju – napisano. Nie podano przyczyny śmierci 32-latka i w mediach póki co brak informacji na ten temat. Sprawa z pewnością jest zaskakująca, bowiem nie było wcześniej wiadomo, by piłkarz cierpiał na jakąś śmiertelną chorobę.

Chvedukas nie zrobił wielkiej kariery jako piłkarz, ale zwiedził kilka interesujących krajów. Grać w piłkę zaczynał oczywiście w swoim kraju, ale latem 2016 roku opuścił Suduvę Mariampol i trafił do RNK Split. Od tamtej pory często zmieniał kluby – Po ledwie pół roku w Chorwacji trafił do Polski, gdzie występował w Chojniczance Chojnice. Zagrał jednak tylko jedną rundę (wystąpił tylko w 6 meczach) i w lipcu 2017 roku wrócił do Suduvy, dzięki czemu sięgnął po pierwsze trofeum w karierze – mistrzostwo Litwy.

Później Chvedukas znów udał się zagranicę – już w styczniu 2018 roku trafił do Dundalk i tam też sięgnął po dwa trofea – mistrzostwo oraz Puchar Irlandii. Po roku spędzonym w Dundalk przeniósł się do Waterford, a od stycznia 2020 pozostawał bez klubu. Przez chwilę grał w maltańskiej Oratory Youths, fińskim KPV, a w marcu 2023 roku trafił do Mariampol City. Ostatni mecz zagrał w maju.

W reprezentacji Litwy Chvedukas zadebiutował w 2013 roku w zremisowanym 1:1 meczu z Mołdawią. Niespełna rok później, w czerwcu 2014, zagrał w meczu towarzyskim z Polską, wygranym przez Biało-Czerwonych 2:1. Łącznie rozegrał w narodowych barwach 20 spotkań, ostatni raz w 2019 roku przeciwko Serbii.