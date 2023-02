Co to był za mecz!

Prawdziwy horror w Super Bowl! Występ Rihanny, dreszczowiec do ostatniej sekundy i wielkie kontrowersje

Mateusz Sobiecki | PAP 6:54

Co to był za mecz! Super Bowl 2023 przeszło do historii. Najwięcej mówiło się będzie nie o występie Rihanny w przerwie w tzw. "Half Time Show", ale o samym spotkaniu. Niesamowite zwroty akcji, kontrowersyjne decyzje sędziów i... wygrana przesądzona w ostatnich sekundach meczu. To jedno z najlepszych Super Bowl w historii.