Prezes piłkarskiego związku siłą pocałował zawodniczkę w usta. Teraz grozi mu 2,5 roku więzienia

Chodzi o sytuację, która miała miejsce w sierpniu 2023 roku w trakcie dekoracji po zwycięstwie Hiszpanek w futbolowych MŚ. Jenni Hermoso, zawodniczka kadry, została siłą zmuszona do pocałunku w usta przez Rubialesa i z tego powodu byłemu już prezesowi związku postawiono zarzuty napaści na tle seksualnym i stosowania przymusu. Zarówno Hermoso, jak i jej koleżanki z drużyny stwierdziły, że pocałunek był niechciany i poniżający.

Prezes dostał dwa zarzuty

Rubiales po incydencie został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska. Jednak zdecydowanie zaprzeczył, jakoby miał dopuścić się jakiegokolwiek niewłaściwego czynu.

Według dokumentu sądowego, do którego dotarł przedstawiciel agencji Reuters, prokurator Marta Durantez postawiła Rubialesowi zarzuty napaści na tle seksualnym i stosowania przymusu w związku z działaniami, jakie nastąpiły po pocałunku. Zarzuty zagrożone są karami odpowiednio 12 i 18 miesięcy więzienia.

To nie koniec, bo według prokuratury, niestosownie w całej sytuacji zachowali się także inni ludzie z otoczenia kadry. Durantez oskarżyła byłego trenera reprezentacji kobiet Jorge Vildę, obecnego dyrektora sportowego drużyny Alberta Luque i szefa marketingu federacji Rubena Riverę o zmuszenie Jenni Hermoso do zapewnienia, że pocałunek nastąpił za obopólną zgodą.

W akcie oskarżenia stwierdzono, że nękali ją poprzez „ciągłe i powtarzające się próby nacisku”, w tym za pośrednictwem przyjaciół i rodziny.

Przed sądem cała trójka nie przyznała się do winy. Każdemu z nich, jeśli zostanie skazany, może grozić do 18 miesięcy więzienia. Poza tym prokuratura domaga się, by czterej mężczyźni zapłacili Hermoso odszkodowanie w łącznej wysokości 100 000 euro oraz by sąm Rubiales uiścił co najmniej połowę tej kwoty.

Rubiales został początkowo zawieszony przez FIFA, a we wrześniu ostatecznie ustąpił ze stanowiska szefa hiszpańskiej federacji piłkarskiej i wiceprezesa UEFA. W styczniu br. FIFA podtrzymała trzyletnią dyskwalifikację dla Rubialesa, nie uwzględniając jego odwołania.