Piłkarze Legii balowali nocą w klubie! Tak wykorzystali przerwę reprezentacyjną, nie obyło się bez butelki wódki

Nocny wypad piłkarzy Legii Warszawa

Obecna przerwa reprezentacyjna jest niezwykle ważna dla kadry Biało-Czerwonych. Biorą oni bowiem udział w barażach do EURO 2024 – pierwszy krok do awansu już wykonali, pokonując Estonię 5:1, ale kolejny będzie zdecydowanie trudniejszy, bowiem czeka nas starcie z Walią. W zgrupowaniu bierze udział kilku piłkarzy z polskich klubów i choć pierwotnie zabrakło wśród nich piłkarzy Legii Warszawa, to później pojawił się na nim Paweł Wszołek. Mimo że większość zawodników stołecznego klubu została na miejscu, to nie mają zbyt napiętego terminarza – drużyna Kosty Runjaicia nie rozgrywała, jak zrobiły to m.in. Lech czy Widzew, żadnego sparingu. Niektórzy piłkarze Legii postanowili wykorzystać wolny czas na poznawanie uroków nocnego życia stolicy.

Legia - Molde: Radovan Pankov i Patryk Kun Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gil Dias i Jurgen Celhaka balowali do późna w klubie

Informację o nocnym wypadzie piłkarzy Legii, wraz ze zdjęciami, przekazał portal Meczyki.pl. – Na aktywny wieczór postawili zawodnicy Legii Warszawa - Gil Dias i Jurgen Celhaka. Przy butelce drogiej wódki spędzali nocą czas w stolicy – Czytamy. W materiale zwrócono uwagę, że Gil Dias i Jurgen Celhaka w tym sezonie spisują się raczej słabo – obaj rozegrali po 22 spotkania, przy czym Dias zanotował tylko jedną asystę, co jest słabym wynikiem jak na bocznego pomocnika. Niewykluczone więc, że część fanów może nie być zbyt zadowolona z tego, że obaj piłkarze do późna w nocy przebywali w klubie.

Warto jednak zauważyć, że piłkarze Legii poświęcili na ten wypad swój wolny czas, nie zachowywali się też w sposób nieprzyzwoity. Oczywiście, wśród fanów taka forma spędzania czasu przez piłkarzy może budzić negatywne emocje z racji na fakt, że Legia radzi sobie fatalnie w tym roku, a przed nią bardzo trudny terminarz – mecze m.in. z Jagiellonią, Rakowem i Śląskiem Wrocław.