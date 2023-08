i Autor: Twitter Fabinho i Ibrahim Al-Faryan

trudno to pojąć

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy zobaczyliśmy, co Fabinho dostał od dziennikarza. Na takie prezenty stać tylko ich

Arabia Saudyjska zdaje się wywracać europejski futbol do góry nogami. Letnia ofensywa transferowa nijak ma się do tego, jak w ostatnich latach gwiazdy europejskich klubów kuszone były przez ligi arabskie, chińską czy MLS. Teraz do Arabii Saudyjskiej trafiają piłkarze nawet ze ścisłego topu, a o tym, jakie bogactwo tam panuje, dobitnie świadczy wydarzenie z pierwszej kolejki, po której Fabinho dostał drogi prezent od... dziennikarza!