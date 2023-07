Reprezentacja przeżyła chwile grozy. W jej hotelu wybuchł pożar, konieczna była ewakuacja

Anna Lewandowska ma sztuczne piersi. Przyznała się do tego po latach, znamy stosunek Roberta

Kobiece mistrzostwa świata rozpoczęły się 20 lipca i potrwają do 20 sierpnia. Tym razem organizacją turnieju zajęły się Australia i Nowa Zelandia, ale reprezentantki tego drugiego kraju nie mogą mówić o szczęściu. Co prawda Nowa Zelandia rozpoczęła MŚ od zwycięstwa 1:0 z Norwegią, ale jej przygotowania do kolejnego meczu zostały poważnie zakłócone. Wszystko przez pożar, jaki wybuchł w nowozelandzkim hotelu. Zespół gospodyń został ewakuowany, a sytuacja na szczęście została opanowana.

Pożar w hotelu reprezentacji

Ogień miał pojawić się w kilku miejscach, ale w drużynie Nowej Zelandii nie ma poszkodowanych, Nie oznacza to, że pożar nie wywołał konsekwencji. Dziennikarze "Heralda" twierdzą, że cztery osoby z obsługi hotelu trafiły do szpitala ze względu na zatrucie dymem. Z kolei zawodniczki z Nowej Zelandii uciekały po zadymionej klatce schodowej, ale zdołały się ewakuować. Policja prowadzi już śledztwo w tej sprawie.

Nowozelandzka Federacja Piłki Nożnej wydała też oświadczenie, w którym poinformowała, że ewakuacja miała charakter tymczasowy. Zapewniono, że wszyscy członkowie reprezentacji są bezpieczni i znajdują się pod właściwą opieką. Następny mecz Nowa Zelandia rozegra 25 lipca, a jej rywalem będą Filipiny.