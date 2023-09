Rób to codziennie, a schudniesz w mgnieniu oka. Cudowny sposób Anny Lewandowskiej

W internecie roi się od przeróżnych porad dla osób, które marzą o tym, by pozbyć się kilku lub kilkunastu zbędnych kilogramów. Wiele z nich pochodzi jednak spod pióra, a w zasadzie klawiatury, niewykształconych w tym kierunku osób. Dlatego też nie we wszystko można wierzyć. Anna Lewandowska ma jednak tak dużą renomę i doświadczenie, że jej można na pewno wierzyć. Właśnie na Instagramie opublikowała zdjęcie i opis, z którego można dowiedzieć się wielu ciekawostek. Żona najlepszego polskiego piłkarza postanowiła również zdradzić prosty sposób na to, by rozpocząć przygodę z odchudzaniem bezpiecznym dla zdrowia oraz organizmu. Kto by pomyślał, że to takie proste?!

Sposób Lewandowskiej. Wystarczy to robić, żeby schudnąć

Polacy często eksperymentują z różnymi dietami. Szukamy wymyślnych przepisów, drogich składników, a zapominamy o podstawach. A te są kluczowe w drodze do wymarzonej sylwetki. Tym razem znana trenerka fitness zaapelowała do swoich obserwujących na Instagramie, by pamiętali o piciu odpowiedniej ilości wody. "To będę powtarzać do znudzenia - pijemy duużo wody! To takie proste ale wiem, że nie zawsze udaje się o tym pamiętać. Uwierzcie mi - jeśli pijecie mało wody i zmienicie ten jeden element - będzie to dla Was totalny life changer" - argumentowała Lewandowska na portalu społecznościowym.

Piękne słowa Anny Lewandowskiej do fanek

Ten sam post poświęciła, by przekazać wyrazy uznania dla swoich fanek, które po raz kolejny podjęły trudne wyzwanie treningowo-dietetyczne autorstwa Anny Lewandowskiej. "Kolejny dzień wyzwania! Wiem, że treningi są intensywne, ale naprawdę dziewczyny dajecie czadu i są już pierwsze efekty" - chwaliła wszystkich wytrwałych na początku wpisu poświęconego dietetycznym ciekawostkom jedna z najpopularniejszych Polek.