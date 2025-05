Wielkie święto gimnastyki artystycznej w Gdyni. Zapraszają wielkie gwiazdy!

Wielka gratka dla miłośników kolarstwa. Zakopane ugości L’Étape Poland by Tour de France

„Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup” już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych sportowych wydarzeń w Trójmieście. W tegorocznej edycji, która odbędzie się w gdyńskiej hali Polsat Plus Arena w dniach 15-18 maja, udział zapowiedziały czołowe zawodniczki m.in. z Finlandii, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Brazylii, Niemiec, Słowenii, Czech czy Francji. Miłośnikom gimnastyki artystycznej pokażą się znakomite gimnastyczki z całego świata, a publiczność z pewnością bardzo ciepło przyjmie reprezentantki Polski w układach zespołowych. W niedzielę w Taszkiencie zakończyła się kolejna impreza Pucharu Świata, a biało-czerwone odniosły duże sukcesy – Lewińska była trzecia w wieloboju, a Polki w składzie Maria Aszklar, Magdalena Szewczuk, Melody Wąsiewicz-Hanc, Julia Wojciechowska, Madoka Przybylska i Vesna Pietrzak okazały się najlepsze w układzie zespołowym z piłkami i obręczami. Wszystkie również zaprezentują swoją umiejętności w Gdyni.

Liliana Lewińska gwiazdą „Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup 2025”

– Jestem przekonana, że nasi kibice i miłośnicy pięknej dyscypliny sportu, jakim jest gimnastyka artystyczna, przede wszystkim czekać będą na występ Liliany Lewińskiej, która bardzo odważnie wkroczyła w sportowy świat i radzi sobie w nim doskonale. Liczę, że przed własną publicznością Liliana pokaże maksimum swoich bardzo dużych umiejętności. Nasza najlepsza polska gimnastyczka swoim startem w Taszkiencie udowodniła, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych i zawsze mierzy wysoko. Po raz pierwszy w historii polska gimnastyczka wywalczyła brązowy medal w wieloboju w Pucharze Świata w ćwiczeniach indywidualnych. Liliana nieustannie się rozwija zarówno pod kątem technicznym, jak i mentalnym robiąc ogromne postępy w bardzo krótkim czasie – mówi Anna Mrozińska, prezes Fundacji Corda, organizatora „Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup 2025”.

Mrozińska, olimpijka z Aten oraz sędzia z ostatnich igrzysk w Paryżu podkreśla, że gdyńskie zawody są doskonałą okazją dla osób, które jeszcze nie znają gimnastyki artystycznej, by poznać jej piękno. – Gimnastyka artystyczna łączy w sobie elementy wielu dziedzin, oprócz gimnastyki także tańca, baletu i akrobatyki. Warto zobaczyć, jak zawodniczki znakomicie i w widowiskowy sposób posługują się przyborami. A naprawdę nie jest to łatwe zadanie, więc tym bardziej warto docenić ich kunszt – dodaje. Zawodniczki, które będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych – juniorek i seniorek – będą oceniane przez sędziów pod kątem trudności ciała, trudności przyboru, artyzmu i jakości wykonania.

„Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup” to także doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną. Oprócz zawodów gimnastycznych na kibiców czekać będzie specjalna strefa zabaw dla dzieci. W programie organizatorzy zaplanowali liczne konkursy, nagrody, animacje i zabawy.

Zawody, które odbędą się w maju w Gdyni, stworzyły silną markę i uznanie w świecie gimnastycznym, a licznie zgromadzeni każdego roku widzowie mogą zachwycać się widowiskowymi pokazami. Impreza została doceniona także w Polsce, zdobywając w 2023 roku nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni w kategorii Impreza Roku. Rywalizacja każdorazowo odbywa się w kategoriach indywidualnych i zespołowych. Jednocześnie gdyńskie zawody będą ostatnią częścią przygotowań do tegorocznych mistrzostw Europy. Zmaganiom seniorek towarzyszyć będzie turniej „Baltic Junior Cup” przeznaczony dla młodszych zawodniczek – niektóre z nich mają zaledwie 8 lat.

Gala Show - niezapomniany pokaz

– Zapraszamy do hali we wszystkie dni turnieju, bo już w czwartek publiczności pokażą się właśnie najmłodsze zawodniczki. Zwieńczeniem zawodów będzie oczywiście niedziela, pełna niezwykłych emocji, bo przecież będzie to najważniejszy etap rywalizacji najlepszy zawodniczek, ale także przepiękna Gala Show, w trakcie której kibice obejrzą specjalnie przygotowane widowiskowe układy – dodaje Anna Mrozińska. Początek pokazu zaplanowano o godzinie 18:00.

Organizatorami turnieju są Fundacja Corda, Polski Związek Gimnastyczny oraz Samorząd Województwa Pomorskiego, we współpracy z pomorskimi klubami: SGA Gdynia, UKS Jantar Gdynia oraz Fundacją Boomerang. Partnerem strategicznym imprezy jest Miasto Gdynia, a sponsorem Vectra. Wstęp na całe wydarzenie jak i do strefy zabaw jest bezpłatny. Strefa zabaw i konkursów będzie dostępna w piątek i sobotę w godzinach 9-21 oraz w niedzielę w godzinach 9-18.