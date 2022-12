Robert Lewandowski pożegnał Pelego. Wielkie słowa kapitana reprezentacji Polski w kierunku zmarłej legendy

Pele PRZYCZYNY ŚMIERCI Na co zmarł Pele? Potworna choroba przyczyną śmierci legendy

To zdjęcie córki Pele rozrywa serce. Pierwsze słowa po śmierci legendy, trudno powstrzymać łzy

Komunikat mówiący o tym, że Pele nie żyje, był wielkim wstrząsem dla całego piłkarskiego świata. Mimo że informacje, które dobiegały do mediów bezpośrednio od rodziny Brazylijczyka, to wszyscy liczyli na to, że stan Brazylijczyka ulegnie poprawie. Niestety, 29 grudnia 2022 roku legenda zmarła, zostawiając po sobie wielkie futbolowe dziedzictwo i pogrążone w żałobie miliony serc fanów i piłkarzy na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele kondolencji ze strony największych nazwisk światowej piłki, a swój krótki komunikat postanowił przedstawić także Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik Barcelony napisał piękne słowa.

Robert Lewandowski żegna Pelego. Piękne słowa w mediach społecznościowych

Kapitan reprezentacji Polski w specjalnym oświadczeniu po śmierci Pelego we wzruszający sposób pożegnał Brazylijczyka, a jego piękne słowa obiegły cały internet. Jak widać, piłkarz Barcelony ma wielki szacunek do postaci trzykrotnego mistrza świata.

- Spoczywaj w pokoju. Niebo ma nową gwiazdę, a piłkarski świat stracił bohatera - napisał Robert Lewandowski.

Rest in peace Champion 🙏🏼Heaven has a new star, and the football world lost a hero. pic.twitter.com/t6U2vV1QY4— Robert Lewandowski (@lewy_official) December 29, 2022