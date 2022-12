Pele nie żyje! Szokujące informacje o śmierci legendy futbolu

To Francuzi zaproponowali Szymonowi Marciniakowi. Wyjawił to w telewizji

Legendarny Pele nie żyje! Dramatyczne informacje pojawiły się nagle w światowych mediach. Niestety, to kolejny wybitny sportowiec, który w ostatnim czasie odszedł z tego świata. W listopadzie 2020 roku zmarł Diego Maradona. Pele był wielką legendą brazylijskiego Santosu. Na początku września 2021 roku przeszedł operację guza okrężnicy, ale według zapewnień managerów jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Pele - jakie miał problemy zdrowotne?

Legendarny brazylijski piłkarz Pele na przełomie sierpnia i września 2021 roku trafił do szpitala w Sao Paulo. Przeszedł tam operację guza okrężnicy. Wydawało się, że to poprawi sytuację, ale niestety. Pod koniec listopada tego roku Pele ponownie trafił do szpitala, a tym razem doniesienia były o wiele bardziej poważne. Najbliżsi Brazylijczyka czuwali nad nim nad szpitalnym łożem, aż w końcu doszło do tragedii. W czwartek, 29 grudnia, świat obiegły fatalne wieści o śmierci Pelego.

Kim był legendarny piłkarz, Pele?

Nazywany "królem futbolu" Pele triumfował w mistrzostwach świata w 1958, 1962 i 1970 roku. W 1959 zajął drugie miejsce w mistrzostwach Ameryki Południowej - Copa America. W 2000 roku w plebiscycie FIFA został uznany za najlepszego piłkarza XX wieku. Był legendą brazylijskiego Santosu. Karierę kończył w amerykańskim New York Cosmos. Zagrał 92 mecze w barwach "Canarinhos"!

Brazilian legend Pelé has passed away at 82, one of the greatest of all time who changed the game.A man with a god-given talent, one of the names who will remain forever in the memory.All thoughts with the family.RIP, legend 🕊️ pic.twitter.com/xxndio7gmM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2022

