Do tej pory, w czasie 23 miesięcy od inwazji, „Sbornej” kolejni rywale europejscy konsekwentnie odrzucali rosyjskie propozycje zorganizowania międzypaństwowego spotkania. A kiedy przystali na to włodarze federacji bośniackiej, udziału w takiej grze odmówili sami reprezentanci tego kraju. Drużyna narodowa Rosji spotykała się więc w meczach towarzyskich z drużynami z Azji i Afryki, w listopadzie 2023 rozegrała także jedno spotkanie z Kubą.

Rosjanie dostali zgodę, mogą grać!

Teraz europejską jedność futbolową złamali Serbowie. UEFA potwierdziła, że wydała zgodę na rozegranie 21 marca na stadionie Dynama w Moskwie meczu gospodarzy z reprezentacją tego kraju. Serbski Związek Piłki Nożnej pomimo sankcji nałożonych na Rosję nadal utrzymuje z federacją tego kraju bliskie stosunki. Sponsorem znanego klubu Crvena Zvezda Belgrad jest wciąż państwowy rosyjski koncern energetyczny Gazprom.

Zadziwiające słowa prezydenta UEFA

„Serbia może grać z każdym - przeciwko tobie, mnie i innym. Z prawnego punktu widzenia nie możemy nic zrobić” – powiedział parę dni temu w wywiadzie dla „The Telegraph” prezydent UEFA, Aleksander Čeferin. Dalsze jego słowa były już jednak mocno zaskakujące. „Ale dlaczego ten mecz jest takim problemem? Dlaczego problemem jest to, że młodzi ludzie idą grać w piłkę?” - pytał słoweński działacz. Dziwne to o tyle, że w tym samym wywiadzie podkreślał zagrożenia dzisiejszej doby. „Żyjemy w tak szalonych czasach. Bardzo się martwię. To, co widzę w geopolityce, jest przerażające” – dodawał.

Niezależnie od zgody UEFA na mecz Rosji z Serbią, Čeferin zaznaczył, że – mimo pojawiających się tego typu pomysłów – nie ma na razie zgody większości członków federacji na przywrócenie Rosjanom pełni praw i ich grę w eliminacjach MŚ lub ME oraz w pucharach.

„Zakaz pozostanie w mocy tak długo, jak będzie trwała wojna. Nie jestem z tego powodu szczęśliwy, ponieważ współczuję sportowcom, ale wszyscy, w tym UEFA, powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać to szaleństwo” – powiedział w wywiadzie Čeferin.

5️⃣0️⃣ дней до матча Россия – Сербия! Ждем дружеской встречи с братьями 🇷🇺🤝🇷🇸 pic.twitter.com/SFDRrgWLt8— Сборная России (@TeamRussia) January 31, 2024