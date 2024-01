i Autor: Instagram/ dominik_abus Dominik Abus

tak potraktował fana

Ryczeliśmy jak bobry widząc, jak Dominik Abus potraktował wiernego fana! Nagranie nie zostawia złudzeń, tego nikt się nie spodziewał

Waldemar Kowalski 11:07 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W ostatnich latach Dominik Abus zdobył olbrzymią popularność, najpierw stając się gwiazdą programu "Gogglebox. Przed telewizorem", a później zakładając z Krzysztofem Radzikowskimi Konradem Karwatem kanał "Strong Ekipa". Abus prowadzi jednak jeszcze jeden projekt, wraz ze swoją partnerką. To właśnie w ramach odcinka na kanale "Abus & Iga" udali się oni do jednego z fanów, by nie tylko spędzić z nim dzień, ale również kupić mu drogi prezent.