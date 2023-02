Seksowna trenerka fitness została gwiazdą internetu. Wszystko zaczęło się od głupiego żartu! Ale historia

Jeszcze na początku XXI wieku trzeba się było mocno namęczyć, by zostać rozpoznawalną postacią! O dostanie się do gazet, radia czy telewizji łatwo nie było. Dziś zadanie jest dużo bardziej ułatwione. Przy tak rozwiniętych mediach społecznościowych nie potrzeba wiele, by zostać gwiazdą w sieci i by życie obserwowały dziesiątki tysięcy osób. Przekonała się o tym dość szybko influencerka z branży fitness Ella Caggiano. I aż trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło się od "małego, głupiutkiego profilu".

Ella Caggiano nie ukrywa, że wszystko zaczęło się od żartobliwego pomysłu na "mały, głupiutki profil". Sama opisuje go w ten sposób na najnowszym nagraniu. Widać na nim, jaką drogę przeszła do miejsca, w którym znajduje się teraz.

- Jest 2018 roku i zdecydowałam się na założenie małego, głupiutkiego profilu na Instagramie w liceum. 5 lat później na studiach: zmieniłam pasję w wymarzoną karierę jako trenerka fitness w internecie, która pomogła już ponad 220 osobom osiągnąć swoje cele - napisała na nagraniu w najnowszym poście Ella Caggiano, pokazując swoją niezwykłą metamorfozę.

Dziś Ella Caggiano jest obserwowana przez ponad 150 tysięcy osób. Ponad 60 tysięcy obserwuje ją na Instagramie, niespełna 100 tysięcy obserwujących zgromadziła na swoim koncie na TikToku.

