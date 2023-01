SKOKI DZISIAJ O której godzinie skoki dzisiaj w Zakopanem sobota 14 stycznia 2023 O której dzisiaj skoki Konkurs drużynowy w sobotę 14.01

Spis treści

Daniel Tschofenig wygrał wczorajsze kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego PŚ na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Austriak oddał skok na odległość 138,5 metra. Drugi był Dawid Kubacki (128 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów. Na sobotę stycznia 2023 zaplanowano konkurs drużynowy. W polskim zespole powalczą Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Tak zdecydował trener Thomas Thurnbichler mimo, że we wczorajszych kwalifikacjach lepiej od Wąska spisał się Aleksander Zniszczoł.

O której godzinie skoki dzisiaj w Zakopanem sobota 14 stycznia 2023 Konkurs drużynowy

Kamil Stoch od kilku dni walczył z przeziębieniem, ale wszystko wskazuje na to, że tę walkę wygrał. - Z każdym dniem jest coraz lepiej. Nabieram więcej sił i energii. Czuję się coraz mocniejszy. Oczywiście straciłem sporo podczas tego weekendu, ale tak, jak mówię: dla mnie każdy dzień jest tutaj potrzebny, żeby zbierać siły i jest coraz lepiej - wyjaśnił wczoraj trzykrotny mistrz olimpijski. Stoch robi wszystko, by podczas weekendu z Pucharem Świata w Zakopanem być w najlepszej formie. W zeszłym sezonie musiał odpuścić występy na Wielkiej Krokwi, bowiem leczył skręconą kostkę. W tym z pewnością szykował się na starty w Zakopanem ze szczególną uwagą, bo gdzie najlepiej wygrać 40. konkurs w karierze, jak nie na swoim ukochanym obiekcie? On i Adam Małysz mają po 39 konkursowych zwycięstw w Pucharze Świata w karierze, ale tylko Kamil jest w stanie jeszcze ten wynik poprawić.

O której SKOKI DZISIAJ 14.01 sobota O której konkurs drużynowy dzisiaj w Zakopanem

Choć Dawid Kubacki jest teraz liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to w zawodach najwyżej rangi może czuć spory respekt dla zakopiańskiego obiektu. Tylko raz stał w Zakopanem na podium, i to na najniższym stopniu. Co w takim razie ma powiedzieć Piotr Żyła, który jeszcze nigdy nie wskoczył na pudło PŚ w stolicy polskich Tatr. Jego najlepszy wynik to szóste miejsce, i to aż sześć lat temu. Miejsce w pierwszej trójce byłoby dla niego idealnym prezentem na 36. urodziny, które już w poniedziałek. Jak ryba w wodzie na Wielkiej Krokwi potrafi za to czuć się Kamil Stoch, który na tym obiekcie ma aż pięć wygranych, a zwyżkująca w ostatnich tygodniach forma daje nam nadzieję na powrót do tych najlepszych czasów. Wszystko mogła zatrzymać tylko delikatna grypa, z którą zmagał się w ostatnich dniach. Apel do naszej legendarnej trójki jest prosty: odczarujcie Zakopane!

Skoki narciarskie dzisiaj 14 stycznia 2023 O której dzisiaj skoki 14.01 sobota

Na sobotę 14 stycznia 2023 zaplanowano konkurs drużynowy. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV na TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1. Poniżej program zawodów w Zakopanem.

Sobota, 14.01.2023

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs drużynowy

Niedziela, 15.01.2023

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs indywidualny