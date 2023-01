Stoch o ważnej rozmowie z Thurnbichlerem i błędach przy skoku. "Odrobinę straciłem równowagę"

Polacy napsuli krwi Austriakom w konkursie drużynowym, przegrywając rywalizację o wygraną tylko jednym punktem. Kamil Stoch w rozmowie z dziennikarzami zdradził, co było nie tak w jego drugim skoku, który mógł równie dobrze zdecydować o wygranej. Choć trzykrotny mistrz olimpijski miał do siebie trochę pretensji o próbę z drugiej serii, to jednak trzeba bardzo pozytywnie ocenić jego indywidualny występ na Wielkiej Krokwi. 134 metry w pierwszej serii i 128 w drugiej, w sumie 290,6 pkt.

– Skoki sprawiały radość. Było naprawdę w super, było, cytując klasyka, magicznie. Super atmosfera, bardzo czekałem na takie zawody, czuć to w powietrzu i wystarczy zaczerpnąć z tego energię i ją wykorzystać – powiedział Kamil Stoch.

– Wprowadziłem dziś pewne rozwiązania co do samej pozycji najazdowej. Wczoraj miałem z tym trochę problemów, „przepatrzyliśmy” to z trenerem [Thurbichlerem] i znaleźliśmy pewne rzeczy, które warto było wprowadzić i to podziałało – dodał, pytany o poprawę na dojeździe w porównaniu do piątkowego treningu i kwalifikacji. Skoczek z Zębu wciąż nie czuje się w 100 proc. zdrowy, ale zapewnia, że dyspozycja poprawia się każdego dnia.

Czy jest niedosyt po tej minimalnej porażce z Austrią? Stoch odpowiada: – Oczywiście, że niedosyt jest. Było bardzo blisko, zabrakło odrobiny szczęścia i może precyzji, przynajmniej w mim przypadku w drugim skoku. Cieszymy się z tego co mamy.

Jest lekki żal do Borka Sedlaka, który puścił Dawida Kubackiego w kiepskich warunkach w drugiej serii. O porażce z Austrią w końcu przesądziło jakieś 60-70cm. Stoch uważa, że każdy inny skoczek wylądowałby w tej sytuacji 10 metrów bliżej. Co więc poszło nie tak w skoku Stocha? – Warunki swoją drogą, ale technicznie mógł być lepszy. Odrobinę straciłem równowagę przed odbiciem. Przy tak trudnych warunkach trzeba być bardzo precyzyjnym, to wszystko musi być idealne, by wygrywać zawody – zakończył.

