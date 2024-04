i Autor: Pixabay Świeczka

Smutne wiadomości napłynęły do Polski. Piłkarz zasłabł na meczu, nie żyje. Miał tylko 26 lat

Smutna wiadomość napłynęła do Polski. W wieku 26 lat odszedł piłkarz Castelfiorentino United 1925, Mattia Giani. Do zgonu piłkarza doszło po niedzielnym meczu, kiedy to zasłabł on na murawie. Znamy przyczynę śmierci młodego zawodnika.