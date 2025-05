Nie żyje Gadi Kinda. Piłkarz miał zalewie 31 lat

Gadi Kinda urodził się w Etiopii, jednak jego rodzice wyemigrowali do Izraela, gdy ten był jeszcze dzieckiem. To w Izraelu stawiał pierwsze piłkarskie kroki i grał w FC Ashdod i Beitarze Jerozolima. W 2020 roku opuścił jednak kraj i trafił do MLS, a dokładniej do Sporting Kansas City – najpierw na roczne wypożyczenie wypożyczenie, po którym został ostatecznie wykupiony za 3,7 mln euro. W Ameryce grał przez cztery lata, by w styczniu 2024 roku wrócić do Izreala i dołączyć do Maccabi Hajfa.

Jeszcze do niedawna nic nie zwiastowało, by Kinda miał poważne problemy. Środkowy pomocnik był w swoim zespole przede wszystkim rezerwowym i wchodził często na końcówki spotkań, ale występował niemal w każdym meczu ligowym, do tego zagrał we wszystkich meczach w eliminacjach Ligi Konferencji oraz Pucharu Izraela. Wszystko zmieniło się pod koniec marca – w drugim meczu grupy mistrzowskiej izraelskiej ligi Kinda pojawił się na boisku ledwie na cztery minuty w meczu z Hapoelem Hajfa, a później nie był nawet w kadrze meczowej. Wówczas klub poinformował o jego problemach zdrowotnych.

Niestety, właśnie podano informacje o tym, że Gadi Kinda przegrał walkę z chorobą. – Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią byłego pomocnika Sportingu KC Gadiego Kindy. Nasze myśli są z rodziną Gadiego, jego przyjaciółmi, kolegami z drużyny i wszystkimi, którzy go znali – przekazał na portalu X klub Kansas City, w którym Kinda grał przez 4 lata. Jak podał serwis ynetnews.com, 31-latek walczył z poważną chorobą, jednak jej szczegółów nie ujawniono. Kinda w przeszłości występował nie tylko w piłce klubowej, ale też w reprezentacji Izraela, w której zagrał 10 spotkań i strzelił dwie bramki. Po raz ostatni wystąpił w niej stosunkowo niedawno, bo w czerwcu 2024 roku w towarzyskim meczu z Białorusią.