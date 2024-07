Sylwia Dekiert w skąpym stroju odsłoniła kawał ciała. Nastolatki mogą jej pozazdrościć! Nie możemy wyjść z podziwu

Serce rozpadnie się wam na miliony kawałków, gdy zobaczycie jak teraz wygląda rezydencja Pelego! Rudera to mało powiedziane

Sylwia Dekiert od lat jest jedną z ulubienic kibiców w Polsce. Piękna dziennikarka TVP Sport pracuje m.in. przy transmisjach z boksu i piłki nożnej, a przy tej drugiej dyscyplinie ma teraz co robić. Trwa Euro 2024 i 45-latka niemal codziennie błyszczy na antenach TVP. Jej kreacje w telewizyjnym studiu budzą zachwyt wielu widzów. Widać to w mediach społecznościowych Dekiert, w których aż roi się od komplementów fanów. Sama dziennikarka coraz chętniej korzysta z Instagrama i daje swoim sympatykom kolejne powody do zachwytu, nie tylko w telewizji!

Obecnie instagramowy profil Dekiert śledzi blisko 45 tysięcy użytkowników, ale możemy sobie wyobrazić, że ta liczba będzie stale rosła wraz z aktywnością dziennikarki. A ta podczas Euro regularnie wrzuca zdjęcia i filmiki. W niedzielę pokazała nawet bardziej prywatne chwile, gdy z samego rana w jeszcze nocnym stroju, już przygotowywała się do meczów. Pogoda w Polsce sprzyjała jak najlżejszym ubraniom, a w takim wydaniu 45-letnia Dekiert kolejny raz zachwyciła figurą. Skąpy strój bez ramiączek idealnie podkreślił jej długie, zgrabne nogi i smukłą sylwetkę. Więcej zdjęć pięknej dziennikarki znajdziesz w powyższej galerii.