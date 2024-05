Szachowe gwiazdy będą świecić w Warszawie. Superbet Rapid & Blitz to wielka gratka dla polskich fanów!

W tym roku Carlsen i Duda znowu zagrają o zwycięstwo (Polak zwyciężył w pierwszej edycji warszawskiego turnieju, przed rokiem był drugi za Carlsenem), ale chętnych do triumfu w stolicy będzie więcej – na to jedno z największych szachowych wydarzeń w naszym kraju przyjadą gwiazdy królewskiego sportu z całego świata. Odbywać się ono będzie w dniach 8-12 maja, w Centrum Konferencyjnym POLIN.

W stolicy, oprócz dumy polskich szachów Jana-Krzysztofa Dudy oraz wieloletniego mistrza świata Magnusa Carlsena, zagra szerokie grono wybitnych arcymistrzów. Do Polski przylecą reprezentujący Indie Gukesh Dommaraju, Praggnanandhaa Rameshbabu i Arjun Erigiasi oraz Holender Anish Giri, Ukrainiec Kiriłł Szewczenko, Niemiec Vincent Keymer, Chińczyk Wei Yi oraz reprezentant Uzbekistanu Nodirbek Abdusattorov. Takie nagromadzenie znakomitych graczy gwarantuje wielkie emocje. Kibice i eksperci spodziewają się udanego turniejowego debiutu Gukesha Dommaraju. Trenerem genialnego 17-latka z Indii jest polski arcymistrz Grzegorz Gajewski, wcześniej pracujący z byłym mistrzem świata Viswanathanem Anandem. To właśnie sukces Ananda spowodował, że w Indiach na nowo zakochano się w szachach i obecnie w czołowej dwudziestce rankingu FIDE jest aż czterech Hindusów. Warto zaznaczyć, że wielu historyków wywodzi korzenie współczesnych szachów ze starożytnych Indii, a dokładnie od zbliżonej gry o nazwie czaturanga, w którą grano już setki lat przed naszą erą.

– Czuję, że mam jeszcze w sobie sporo energii i już nie mogę się doczekać występu w Warszawie – mówił Gukesh Dommaraju, zaraz po swoim sukcesie w Turnieju Kandydatów w Toronto. – To będzie przyjemność grać w turnieju szachów szybkich i błyskawicznych, jestem podekscytowany przyjazdem na te zawody – dodaje.

Wielu polskich fanów liczy, że znowu ze światową czołówką udanie powalczy nasz Jan-Krzysztof Duda. – Ostatnio mało grywam w Polsce, więc występ w Superbet Rapid & Blitz 2024 pozwala pokazać się polskim kibicom – mówi Duda. – Lubię grać w swoim kraju, świetnie się czułem także na mistrzostwach świata, które rozgrywane były w stolicy. Mam nadzieję, że tak świetnie obsadzonych zawodów będzie w Polsce jeszcze więcej. Szachy, także dzięki internetowi, stają się w Polsce coraz bardziej popularne i z pewnością dla fanów będzie to świetna sprawa, że przyjeżdża taka gwiazda jak Magnus Carlsen. Przez lata nie mieliśmy w naszym kraju turniejów z udziałem szachowej elity, a teraz to się zmieniło. To podwójna korzyść – dla nas profesjonalistów i kibiców, którzy mogą nas wszystkich oglądać na żywo w stolicy, a nie tylko w internecie. To bardzo ważne z punktu widzenia promocji dyscypliny, przy takich wydarzeniach szachami mogą się zainteresować kolejne osoby, w tym najmłodsi. Tym razem trochę zmienię swoje podejście do turnieju. Dwa razy poszło mi bardzo dobrze – zająłem pierwsze i drugie miejsce – spróbuję więc zagrać z większym luzem, bardziej spontanicznie, cieszyć się całym wydarzeniem. Zobaczymy, jak taka strategia się sprawdzi – kończy nasz arcymistrz.

Turniej Superbet Rapid & Blitz jest organizowany w Polsce już po raz trzeci, a rozgrywany jest w ramach cyklu Grand Chess Tour. Tak jak w poprzednich edycjach rywalizacja odbywać się będzie w Centrum Konferencyjnym POLIN. Każdego dnia (od środy do niedzieli) rywalizacja będzie zaczynać się o godz. 13. W 2023 roku w Warszawie triumfował Magnus Carlsen.

– Cieszę się, że znowu zagram w Superbet Rapid & Blitz Poland, lubię brać udział w turnieju szachów szybkich i błyskawicznych – przyznaje Carlsen. – Przed rokiem słabiej zaprezentowałem się w pierwszej części turnieju, za to dobrze w szachach błyskawicznych. Wiem, że mam spore szanse na powtórzenie wyniku z 2023 roku, ale nigdy nie jest łatwo zwyciężać w takiej stawce. Widziałem na liście startowej wielu świetnych młodych graczy, jestem podekscytowany przed przyjazdem do Warszawy – mówi arcymistrz, który przed rokiem w Polsce znalazł też czas na coś więcej poza rywalizacją szachową. – To prawda, zagrałem w piłkę, choć ostatnio rzadko mi się to zdarza, teraz z chęcią pograłbym w golfa, który mnie zainteresował od minionych wakacji. Codziennie spacerowałem też po Warszawie, z hotelu do miejsca gdzie graliśmy, byłem też w kilku różnych restauracjach, próbowałem rozmaitych kuchni. Mam dobre wspomnienia z Polski – dodaje.

Polski turniej rozpoczyna Grand Chess Tour 2024, serię prestiżowych zawodów, która następnie zagości w Bukareszcie (24 czerwca – 6 lipca), Zagrzebiu (8-15 lipca) oraz amerykańskim Saint Louis. Czołowi arcymistrzowie z całego świata będą walczyć o pulę nagród wynoszącą aż półtora miliona dolarów.

Nowością w warszawskim turnieju jest wprowadzenie biletów-cegiełek, z których dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Możliwości wejścia na każdy dzień turniejowy są dwie. Płatna – dla osób, które chcą być pewne swojego miejsca i oglądać zmagania możliwie jak najbliżej sceny, doświadczając szachowych superemocji (VIP PREMIUM – 2 rząd, 500 PLN i VIP – rzędy 4-9, 25 PLN). Link do zakupu biletów: https://superchess.kupbilecik.pl/

Na pozostałą część widowni będzie można wejść bezpłatnie, ale przy dużym zainteresowaniu organizatorzy nie mogą zagwarantować miejsca (decyduje kolejność przybycia).

Pula nagród polskiego turnieju to 175 tysięcy dolarów, a w całym cyklu do wygrania jest półtora miliona. To także doskonała szansa na zdobycie autografu czy zrobienie zdjęcia z arcymistrzami. Pełne informacje o turnieju na www.superchess.pl. Bilety na: superchess.kupbilecik.pl