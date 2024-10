Szczęka opada na widok, jak mieszka Lukas Podolski! Urządził w Polsce przepiękny apartament! Bezcenna kolekcja. Mieszkanie żywcem wyjęte z katalogu

Przyjście Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze w 2021 roku było jednym z największych wydarzeń w całej historii PKO Ekstraklasy. Mistrz świata z 2014 roku sprawił, że na śląskie miasto zaczęła patrzeć nie tylko cała Polska, ale również piłkarska Europa i wiele ikon futbolu, z którymi "Poldi" zna się prywatnie. Napastnik Górnika Zabrze, który przygotowuje się do swojego pożegnalnego meczu, na co dzień nie mieszka jednak w Zabrzu, a jego rodzina żyje w oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów Katowicach. Podolski może pochwalić się przepięknym apartamentem, do którego wpuścił kamery niemieckiej ekipy "Westwing" i pokazał, w jakich warunkach żyje jego familia. Apartament wydaje się być żywcem wyjęty z najlepszych katalogów.

Tak wygląda polskie mieszkanie Lukasa Podolskiego! Wnętrze sprawia, że szczęka opada z zachwytu

Pomimo tego, że Podolski i jego rodzina zamieszkują apartament w centrum Katowic, to nie mogą narzekać na brak przestrzeni. Otwarta przestrzeń i swobodne przenikanie się kolejnych pomieszczeń jak kuchnia, jadalnie i salon tylko wizualnie powiększają wnętrze, które i tak już może robić wrażenie naprawdę sporego przez ogromne okna znajdujące się w wielu miejscach. Do tego jasne kolory ścian, podłogi i mebli sprawiają, że w połączeniu z jasnym i ciepłym światłem, pomieszczenia tylko zyskują na odbiorze, stając się niezwykle ciepłymi i przytulnymi. W domu Podolskiego nie zabrakło jednak pomieszczenia, które wyróżnia się na tle całego mieszkania. Chodzi oczywiście o pokój rozrywkowy, gdzie znajdują się najcenniejsze piłkarskie łupy napastnika.

Zobaczcie sami, jak mieszka Lukas Podolski, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Bezcenna piłkarska kolekcja Podolskiego. Najważniejsze pomieszczenie w jego domu

Pokój, o którym mowa zdecydowanie różni się także kolorystyką i jest w nim o wiele ciemniej. Duża sofa ma za zadanie pomieścić całą rodzinę "Poldiego", która m.in. podczas oglądania telewizji może spędzać razem czas, którego nie ma za wiele. Pomieszczenie zdobią tutaj najważniejsze zdobycze napastnika, czyli m.in puchary i trofea, a także najważniejsze koszulki piłkarskie. Już na pierwszy rzut oka widać trykot, w którym Podolski i Niemcy zdobyli mistrzostwo świata w 2014 roku, ale to nie koniec. W kolekcji "Poldiego" są również koszulki Ronaldo Nazario, Pele i Maradony, oczywiście wszystkie podpisane przez ikony futbolu, które były idolami napastnika, gdy ten zaczynała swoją karierę piłkarską.