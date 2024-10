Lukas Podolski zapowiedział swój ostatni mecz! Zegar tyka, ta wiadomość wywołała tsunami. Wielkie odliczanie

Ekipa FC Koeln już od kilku tygodni przygotowuje się do pożegnania jednej z największych ikon w swojej historii, czyli oczywiście Lukasa Podolskiego. Mistrz świata grający obecnie dla Górnika Zabrze, rozegrał w koszulce "Kozłów" aż 181 spotkań, w czasie których strzelił 86 bramek i zanotował 41 asyst. Ekipa z Zabrza będzie miała ogromny wkład w pożegnanie "Poldiego", bowiem to właśnie ekipa prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się z FC Keoln podczas specjalnego meczu towarzyskiego, który obędzie się już w czwartek 10 października i będzie transmitowany na antenie "Canal+Sport". Mistrz świata z 2014 roku postanowił przypomnieć kibicom o tym wydarzeniu, publikując specjalny post w mediach społecznościowych, w koszulce Górnika Zabrze. Natychmiast pod zdjęciem zapanował chaos.

Wielkie odliczanie do pożegnania Podolskiego

- The Last Dance in Köln! - czytamy w poście Górnika Zabrze, który udostępnił również Podolski, ubrany na zdjęciu z czarny trykot śląskiej ekipy. Wpis w dobę od momentu opublikowania został polubiony prawie 10 tysięcy razy, a kibice nie tylko z Polski oraz Niemiec pisali do "Poldiego", że nie mogą się już doczekać specjalnego meczu, w którym mistrz świata zostanie uhonorowany. Co ciekawe, na murawie pojawi się wielu znakomitych gości.

Plejada gwiazd na pożegnaniu Podolskiego

Jak wynika z listy oficjalnych gości opublikowanej przez Górnik Zabrze, jako przyjaciele "Poldiego" pojawią się: m.in. Manuel Neuer, Roman Weidenfeller, Kevin Grosskreutz, Per Mertesacker, a w ekipie FC Koeln zagrają m.in. Adam Matuszczyk i Sławomir Peszko. Co więcej, na pożegnaniu byłego reprezentanta Niemiec nie może oczywiście zabraknąć trenera Joahima Loewa, z którym Podolski sięgał po mistrzostwa świata, a także Hansiego Flicka. Obecny trener Barcelony w 2014 roku był bowiem ważną częścią sztabu selekcjonera naszych zachodnich sąsiadów.