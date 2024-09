Kibice Górnika Zabrze przetrą oczy ze zdumienia. Lukas Podolski odpalił prawdziwą bombę. To nie sen!

To dlatego Blaż Kramer został w Legii. To miało wpływ na decyzję Słoweńca

To on ma znaleźć Lukę w obronie Motoru. Zahović będzie objawieniem w Górninku?

Blaż Kramer został w Legii, szykuje się na Raków. Były as Tomasz Sokołowski o atutach gwiazdy wicelidera ligi

Pożegnalny mecz Lukasa Podolskiego będzie gratką dla kibiców Górnika Zabrze

Polscy kibice dopiero co przeżywali pożegnalny mecz Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka w Dortmundzie, a za miesiąc bohaterem podobnego wydarzenia w Kolonii będzie Lukas Podolski. Gwiazdor Górnika Zabrze właśnie w tym mieście rozpoczął piękną karierę w barwach 1. FC Koeln. Na jej końcu spełnił obietnicę o grze dla Górnika, ale nie zapomniał o klubie, w którym się wychował. Już 10 października oficjalnie pożegna się z kibicami w Kolonii. Tego dnia odbędzie się pożegnalny mecz mistrza świata z 2014 roku. Stadion Koeln - podobnie jak ostatnio za sprawą Polaków w Dortmundzie - wypełni się do ostatniego miejsca. Około 50 tysięcy kibiców będzie dziękowało Podolskiemu za lata kariery, a we wszystkim ważną rolę ma odegrać jego obecny klub - Górnik Zabrze.

Zobacz też: Lukas Podolski nie próżnuje. Po najpiękniejszej piłkarce świata przyszedł czas na miss mundialu. Gorące wieści

Toni Kroos zagra w Górniku Zabrze?!

Jakub Kłyszejko z TVP Sport przekazał wstępne plany na to wydarzenie. Wygląda na to, że w pierwszej połowie FC Koeln towarzysko zagra z Górnikiem Zabrze, a obie drużyny mają wystąpić w mocnych składach. Prawdziwa uczta zacznie się jednak po przerwie. Wtedy na murawę mają wbiec koledzy Podolskiego z boiska. Można spodziewać się m.in. Matsa Hummelsa czy Toniego Kroosa. Pierwszy z nich niespodziewanie skradł show podczas pożegnania Błaszczykowskiego i Piszczka, a drugi może to zrobić w październiku.

Dziennikarz TVP Sport informuje, że w drugiej połowie drużyny mają się wymieszać, a Kroos zagra w koszulce Górnika! Jego partnerem w środku pola może zostać np. Damian Rasak. Z pewnością wszyscy kibice Górnika na długo zapamiętają takie wydarzenie, jeśli potwierdzą się te doniesienia. Więcej dowiemy się już bliżej meczu, który odbędzie się 10 października na RheinEnergie Stadion. Do Kolonii ma wybrać się ok. 2000 kibiców z Zabrza.