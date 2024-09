Lukas Podolski nie próżnuje. Po najpiękniejszej piłkarce świata przyszedł czas na miss mundialu. Gorące wieści

Tomasz Smokowski podjął sensacyjną decyzję! To koniec, ogłoszono to oficjalnie

Nie żyje 17-letni zawodnik. Zasłabł na murawie, medykom nie udało się go uratować. To już kolejny taki przypadek

Lukas Podolski bez wątpienia jest jednym z najlepszych piłkarzy w całej historii Ekstraklasy, ale jego kariera nie będzie trwać w nieskończoność. Już przenosiny do Górnika Zabrze były odbierane jako schyłek kariery byłego zawodnika m.in. Bayernu Monachium czy Arsenalu. Ten jednak trwa i trwa, a mistrz świata z 2014 roku wciąż nie odwiesił butów na kołek. W Polsce łączy jednak grę w piłkę z pilnowaniem własnych biznesów, które budzą wielki podziw. 39-latek zbudował prawdziwe imperium, do którego należy m.in. bardzo popularna w Niemczech sieć kebabów, która wkrótce ma trafić również do Polski. Podolski ma też udziały w firmie odzieżowej i lodziarni, a jego majątek szacuje się na ok. 900 mln złotych! Działalność rozszerzył także na inne pola. Coraz większą popularność zyskuje innowacyjna piłkarska liga Baller League, którą założył wraz z Matsem Hummelsem. Do tego projektu w zeszłym roku zaangażował m.in. Alishę Lehmann, czyli "najpiękniejszą piłkarkę świata" podbijającą social media. Teraz w ramach jeszcze innej działalności dogadał się z Ivaną Knoll, pamiętną miss mundialu w Katarze!

Ivana Knoll znów kusi odsłoniętym dekoltem. Miss mundialu niczego się nie wstydziła. Tak pokazała się publicznie

Po miss boisk czas na miss trybun. Podolski nie próżnuje

Już w zeszłym roku za sprawą Podolskiego głośno zrobiło się o festiwalu muzycznym "Gluecksgefuehle", którego jest współorganizatorem. W tym roku po raz kolejny ludzie będą bawić się na słynnym torze wyścigowym w Hockenheim. Cała impreza potrwa od 12 do 15 września, a na scenie pojawią się m.in. legendarni "Backstreet Boys" oraz właśnie Ivana Knoll! O Chorwatce zrobiło się głośno pod koniec 2022 roku, gdy w trakcie piłkarskich mistrzostw świata w Katarze została okrzyknięta "miss mundialu". Od pewnego czasu modelka spełnia się także w roli DJ-ki, a kolejne doświadczenie zbierze właśnie na festiwalu Podolskiego.

- Jestem bardzo podekscytowana festiwalem, mimo że nie mogę jeszcze skakać ani tańczyć. Mam jednak nadzieję, że przekażę swoją energię fanom. Przygotowuję wszystko w domu, a potem popracuję jeszcze nad własnymi remiksami w studiu - komentowała głośne ogłoszenie. Knoll wciąż dochodzi do siebie po złamaniu nogi w czasie wakacji na Mykonos, ale nie mogła odmówić takiej okazji i to takiej postaci.