ogromna tragedia

Szokująca śmierć fana Boca Juniors. Popełnił samobójstwo po finale Copa Libertadores, miał zaledwie 23 lata

Jacek Ogiński | PAP 21:51

Do niezwykle tragicznego wydarzenia doszło w Argentynie. Finał Copa Libertadores zawsze budzi ogromne emocje wśród kibiców z Ameryki Południowej, a w tym roku o to trofeum rywalizowały argentyńskie Boca Juniors i brazylijskie Fluminese. Lepsza okazała się drużyna z Kraju Kawy, co skończyło się rozpaczą argentyńskich fanów. Niestety, jeden z nich nie mógł pogodzić się z porażką do tego stopnia, że targnął się za swoje życie.