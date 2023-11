Szokujące informacje z Izraela w trakcie wojny. Patryk Klimala może mówić o sporym szczęściu

Krzysztof Stanowski odsłonił wszystkie karty! Niespodziewanie to ujawnił. Ambitne plany

Sportowa rywalizacja w Izrealu przestała istnieć w związku z konfliktem zbrojnym z Palestyną. Hamas zaatakował Izrael na potężną skalę, a życie w kraju stanęło na kilka tygodni. Rozgrywki ligowe zostały zawieszone, co spotkało się z natychmiastowym odpływem zagranicznych piłkarzy. Jednym z nich był Patryk Klimala, jeszcze do niedawna piłkarz Hapoelu Beer Szewa. W zeszłym sezonie z tym klubem w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy mierzyli się piłkarze Lecha Poznań.

Klimala kontrakt z Hapoelem Beer Szewa podpisał w styczniu. W tym sezonie zdążył zagrać cztery spotkania, w których strzelił jednego gola. Wiele wskazuje na to, że za moment mógłby dostać powiadomienie z prośbą o powrót do Izraela. Sytuacja w tym kraju się ponoć nieco uspokoiła. - Zagraniczni piłkarze otrzymali powiadomienia o powrocie ligi i spodziewamy się, że zobaczymy ich w nadchodzących dniach. Dla każdego jest jasne, że jest to sytuacja inna niż wszystkie, dlatego zagramy w składzie z każdym, kto będzie dostępny - poinformował w oświadczeniu Hapoel.

Klimala wrócił do Polski i zdążył przekonać do siebie szefów Śląska Wrocław, z którym podpisał umowę do 2027 roku. Nie będzie miał więc problemu, z którym będzie się teraz zmagać wielu piłkarzy. Hapoel Beer Szewa ma obecnie w składzie sześciu graczy z zagranicy: Mariano Barreiro, Hélder Lopes, Kristoffer Peterson, Antonio Sefer, André Biyogo Poko i Imran Oulad Om. Pierwsze spotkanie po przerwie ekipa Hapoelu ma zagrać 25 listopada z Maccabi Hajfa.

🆕 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐘𝐊 𝐊𝐋𝐈𝐌𝐀𝐋𝐀 ✅Nowym napastnikiem Śląska został Patryk Klimala, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku 📝 #TRÓJKOLOROWI 🇮🇹Witamy we Wrocławiu! 👋 #Klimala2027 pic.twitter.com/8UTeHr0nQT— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) November 5, 2023