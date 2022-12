Tak naprawiano Stadion Narodowy. Wiemy, kiedy będzie znowu otwarty [DUŻO ZDJĘĆ]

11 listopada br. Stadion Narodowy został zamknięty do odwołania. Wszystko z powodu wykrycia wady konstrukcyjnej podczas przeglądu obiektu. Minister sportu Kamil Bortniczuk informował wtedy, że doszło do pęknięcia elementu konstrukcji, a do tego sytuacja zaczęła się pogarszać od czasu pierwszego przeglądu po dziesięcioletniej gwarancji. „Podczas standardowego, corocznego przeglądu technicznego konstrukcji stalowej dachu ujawniono wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. (…) operator PGE Narodowego podjął decyzję o tymczasowym wyłączeniu stadionu z użytkowania. W ramach realizowanego standardowego przeglądu stanu konstrukcji dachu przeprowadzono specjalistyczne badania poszczególnych jego elementów, w tym stalowych łączników lin podtrzymujących iglicę. W wyniku przeglądu ujawniono wadę konstrukcyjną jednego z łączników” – podano wówczas w komunikacie operatora obiektu.

Czwartkowe (15.12) wiadomości nadchodzące z Narodowego są o niebo lepsze. Jak poinformowali gospodarze obiektu, zostaje on przywrócony do działania! W oświadczeniu operatora PGE Narodowego czytamy: „Informujemy, iż po miesięcznej przerwie spowodowanej wykryciem wady jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej dachu, PGE Narodowy ponownie otworzy swoje przestrzenie dla odwiedzających ją gości. Wszystkie elementy bypassu odciążającego i zabezpieczającego wadliwy element zostały już założone i zgodnie z rekomendacją ekspertów stadion może wznowić swoją działalność. Otwarcie bram PGE Narodowego zaplanowano na 16 grudnia 2022” – przekazano.

Potwierdzono jednocześnie, że w piątek 16 grudnia na stadion będą mogli wrócić najemcy biur oraz lóż. Standardowa aktywność zostanie także przywrócona w przestrzeniach konferencyjnych. A 17 grudnia, na arenie pojawią się zorganizowane grupy wycieczek, a także indywidualni zwiedzający. Udostępniony również zostanie teren wokół stadionu. Jednak na razie niedostępne dla gości pozostaną trybuny oraz płyta, na której trwać będą prace niezbędne do przywrócenia pełnej zdolności operacyjnej stadionu.

– Wszystkie elementy bypassu zostały założone i zgodnie z rekomendacją ekspertów możemy wznowić działalność. Cały czas powtarzamy, że kwestią nadrzędną jest dla nas bezpieczeństwo. Dlatego też poczyniliśmy szereg działań, mających na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania przestrzeni PGE Narodowego. Przed nami jeszcze sporo pracy, ale pierwszy, niezwykle ważny krok zrealizowaliśmy – powiedział Włodzimierz Dola, prezes zarządu operatora PGE Narodowego.