Przerażające informacje

14-letni chłopiec zginął po meczu Maroko - Francja. Wszystko przez kibiców, dantejskie sceny na ulicach

Mecz Francji z Marokiem zakończył się awansem drużyny "Les Blues" do finału imprezy, jednak do bardzo mocnych scen doszło w samej Francji. Kraj, zamieszkiwany przez emigrantów z Maroka znalazł się w płomieniach po tym, jak "Lwy Atlasu" przegrały. Do najgorszych wydarzeń doszło w Montpellier. Okazuje się, że prócz burd i zamieszek na rynku miasta, śmierć poniósł 14-letni mieszkaniec miasta. Ustalenia mediów są przerażające.