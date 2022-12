Gwiazda Maroka spotyka się z prawdziwą seksbombą. Jej nagie zdjęcia rozpalały sieć, ma wyjątkowe zajęcie

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Maroko zachwyciło piłkarski świat. Zespół ten jest pierwszą ekipą z Afryki, która zagra w półfinale mistrzostw świata. Są więc o jedno zwycięstwo od medalu tej imprezy, czego na pewno nikt przed mundialem się nie spodziewał. Marokańczycy grają rewelacyjnie przede wszystkim w obronie. Jak na razie stracili zaledwie jedną bramkę i to w dodatku samobójczą. Gola nie strzelili im m.in. Hiszpanie, czy Portugalczycy.

Hiba Abouk - dziewczyna Achrafa Hakimiego

W środowy wieczór czeka ich trudne wyzwanie, bo Francja pewnym krokiem zmierza do kolejnego finału mistrzostw świata. Ale przecież Lwy Atlasu nic nie muszą i zagrają bez żadnej presji, co bardziej im pomoże niż przeszkodzi. Jednym z kluczowych zawodników Maroka jest Achraf Hakimi. Prawy obrońca jest gwiazdą Paris Saint-Germain i motorem napędowym Lwów Atlasu. Swego czasu głośno było również o partnerce Hakimiego. Zawodnik na co dzień spotyka się z Hibą Abouk. Hiszpanka z tunezyjskimi korzeniami jest aktorką i modelką. Różnica wieku między nimi wynosi dwanaście lat, ale najwyraźniej zupełnie im to nie przeszkadza, gdyż niedawno doczekali się pierwszego dziecka. Sama aktorka często publikowała pikantne zdjęcia w sieci, które wywoływały spore poruszenie.

