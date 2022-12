Legenda Maroka wprost o sytuacji afrykańskich i arabskich drużyn. Ten historyczny sukces będzie wspominany latami

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Mistrzostwa świata w Katarze dobiegają końca, na pewno wszyscy kibice piłkarscy nie są zachwyceni, że już niebawem nie będą już mieli okazji zasiadać przed telewizorem i śledzić poczynań wszystkich reprezentacji. Mundial wkracza w decydującą fazę, we wtorek Argentyna z łatwością poradziła sobie z Chorwacją, wygrywając 3:0, tym samym meldując się w finale imprezy. W drugiej potyczce dojdzie do hitowego starcia, gdzie spotka się aktualny mistrz świata - Francja i największa niespodzianka całego turnieju - Maroko. Faworytem są "Trójkolorowi", jednak należy pamiętać, że "Lwy Atlasu" na swojej drodze pokonały już takie zespoły jak: Belgia, Hiszpania oraz Portugalia.

Aziz Bouderbala wprost o wyczynie reprezentacji Maroka! Sukces będzie miał wpływ na lata

Legenda Maroka w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" wypowiedziała się na temat tak wielkiego sukcesu, jakim jest półfinał dla "Lwów Atlasu". -

To ma ogromne znaczenie nie tylko dla Maroka, ale dla całej Afryki. Raz na zawsze nasz kontynent pozbył się wszelkich kompleksów. - Do tej pory było tak, że zespół z Afryki często czuł się słabszy, gorszy, bez takiej całkowitej wiary, że może napisać tak wielką historię. Teraz to już przeszłość. Maroko zrzuciło "szaty" tego słabszego, zakompleksionego. Zrobiło to nie tylko dla siebie, nie tylko dla Afryki, ale i dla całego świata arabskiego. Bo przecież Maroko jest nie tylko pierwszym afrykańskim, ale i pierwszym arabskim półfinalistą mistrzostw świata. I powiem szczerze, że dla nas bardzo symboliczne i ważne jest to, iż doszło do tego właśnie na mundialu, który organizowany jest w kraju arabskim - przekazał Aziz Bouderbala.

