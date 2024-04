Tragiczne wieści obiegły media. Nie żyje młody piłkarz, przyczyny jego śmierci owiane są tajemnicą

Był półfinalistą Mam Talent i wielką gwiazdą YouTube'a! Nagle przestał nagrywać swoje wideo. Co z nim się teraz dzieje?

Nie żyje Ross Aikenhead, młody angielski piłkarz

Do nagłej śmierci Rossa Aikenheada doszło jeszcze w okresie świąt wielkanocnych. O tym, że 24-latek nie żyje, jego klub Winsford United przekazało już w niedzielę wielkanocną – Z wielkim smutkiem informujemy, że odszedł nasz piłkarz Ross Aikenhead. Ross był fantastycznym młodym człowiekiem i świetnym piłkarzem. Wszystkim osobom związanym z klubem będzie go bardzo brakować. Kierujemy najszczersze wyrazy współczucia do wszystkich członków rodziny i przyjaciół Rossa – napisano. Nie są jednak znane szczegóły śmierci młodego piłkarza.

Ross Aikenhead do tej pory występował w ligach okręgowych. Przed trafieniem do Winsford United występował m.in. w Wythenshawe FC. – Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Ross Aikenhead. Był utalentowanym napastnikiem i fantastycznym chłopakiem poza boiskiem. Wszystkim w klubie będzie go brakować. Nasze myśli i modlitwy są w tej chwili z rodziną Rossa – oświadczył były klub 24-latka. Wszyscy wspominają Aikenheada jako świetnego zawodnika, ale też po prostu dobrego człowieka.

Jak przekazało Manchester Evening News, obie wspomniane drużyny, w których grał Ross Aikenheah, postanowiły zorganizować specjalny mecz w poniedziałek wielkanocny. Winsford United i Wythenshawe FC zmierzyły się ze sobą, by uczcić pamięć tragicznie zmarłego 24-latka.