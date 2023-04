Trzecia edycja „Biegam z czystą przyjemnością” okazała się wielkim sukcesem! Blisko 50 tysięcy złotych trafi do zdolnych sportowców Funduszu Stypendialnego „Skok w marzenia”

„Biegam z czystą przyjemnością” oraz „Skok w marzenia” połączyły siły na rzecz młodych, zdolnych zawodników, dla których stypendia sportowe są często „być albo nie być” w sporcie. Przypomnijmy, że do tej pory stypendystami projektu Fundacji Moniki Pyrek były, m.in.: Pia Skrzyszowska czy Aleksandra Mirosław.

Monika Pyrek-Rokita jest ambasadorką akcji „Biegam z czystą przyjemnością” od pierwszej edycji. Wspiera aktywnie działania na rzecz czystego sportu także jako członek Komisji Zawodniczej przy POLADA i Rady Polskiej Agencji Antydopingowej. W przeszłości wybitna zawodniczka i multimedalistka mistrzostw świata i Europy w wymagającej konkurencji skoku o tyczce. Jej działalność po zakończeniu kariery sportowej, na rzecz młodych zawodników, dostrzeżono także podczas 88. Gali Mistrzów Sportu „Przeglądu Sportowego”, gdzie wręczono jej statuetkę w kategorii Sport bez Barier. Jak sama podkreśla: każdy cel jest ważny, zwłaszcza wtedy, gdy może zmienić czyjeś życie na lepsze.

– To, że w tym roku połączyliśmy siły z POLADA nie tylko na rzecz czystego sportu, ale także na rzecz młodych i zdolnych sportowców, podopiecznych Fundacji, jest dla mnie niezwykle wzruszające. Kwot, która udało się zebrać jest wysoka i bardzo mnie cieszy, że ta akcja spotkała się z tak pozytywnym odzewem wielu ludzi. Od wielu lat staram się wspierać młodych w drodze po ich marzenia, teraz dotrzemy do kolejnych zdolnych sportowców. Właśnie dzięki akcji „Biegam z czystą przyjemnością” już 7. edycja Funduszu Stypendialnego „Skok w marzenia” stała się faktem – dodaje Monika Pyrek-Rokita, pomysłodawczyni Fundacji i Funduszu Stypendialnego „Skok w marzenia”.

Już od sześciu lat, każdego roku, do Fundacji Moniki Pyrek spływa nawet kilkaset wniosków stypendialnych od przedstawicieli najróżniejszych dyscyplin sportu. Rada Funduszu mierzy się więc z niełatwym zadaniem wybrania dziesięciorga utalentowanych sportowców młodego pokolenia, którzy otrzymają roczne stypendium w wysokości 10 000 zł. Stypendia to jednak nie tylko środki finansowe pozwalające na realizację sportowych marzeń, ale to także nauka samodzielności i wsparcie merytoryczno-eksperckie na wielu płaszczyznach zawodniczej kariery. Fundacja Moniki Pyrek, realizując program stypendialny „Skok w marzenia”, kładzie nacisk na ważny aspekt myślenia o dwutorowej karierze sportowej już od jej początków. Celem jest uświadomienie młodych sportowców, że ich rozwój osobisty oraz edukacyjny jest tak samo ważny jak trening sportowy.

– Każdego rodzaju wsparcie finansowe, które zapewnia spokój psychiczny i daje pewną perspektywę rozwoju sportowego jest na wagę złota. To nie tylko pieniądze, ale także dowód na to, że ktoś w nas wierzy, ktoś nas dostrzega. To motywujące i uskrzydlające. Dlatego bardzo się cieszę, że mogłam być w przeszłości stypendystką „Skoku w marzenia” i trzymam kciuki za kolejnych stypendystów – mówi Pia Skrzyszowska, olimpijka, mistrzyni Europy z 2022 roku w biegu na 100m przez płotki. Dotychczas ze wsparcia programu stypendialnego „Skok w marzenia” skorzystało już 50 młodych sportowców. Na początku swojej drogi stypendystkami, obok Pii Skrzyszowskiej, byli także m.in. wicemistrzyni świata w wieloboju – Adrianna Sułek, mistrzyni i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej na szybkość – Aleksandra Mirosław, najsilniejsza kobieta w Polsce, mistrzyni Polski w podnoszeniu ciężarów – Weronika Zielińska-Stubińska, olimpijka w kajakarstwie slalomowym Aleksandra Stach, a także Mistrz Świata Juniorów w windserfingu Radosław Furmański czy nowa generacja sprinterów – Oliwier Wdowik i Marek Zakrzewski.

Organizatorem akcji „Biegam z czystą przyjemnością” jest Polska Agencja Antydopingowa. Współorganizatorem Fundacja Wychowanie przez Sport. Partnerem idei charytatywnej Fundacja Moniki Pyrek. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski oraz Światowa Agencja Antydopingowa.

Głównym celem akcji organizowanej przez Polską Agencję Antydopingową jest promocja czystego sportu, bez dopingu. „Biegam z czystą przyjemnością” ma na celu angażować do mądrej, odpowiedzialnej aktywności fizycznej. Polska Agencja Antydopingowa, organizator akcji, zwraca uwagę, że sięganie po środki zabronione w sporcie, a także po niesprawdzone suplementy diety może wpływać negatywnie na zdrowie sportowców. Inicjatywa kierowana jest do Polaków amatorsko uprawiających sport i wsparta dużym udziałem zawodników profesjonalnych. POLADA, w ramach akcji „Biegam z czystą przyjemnością” współpracuje z wybitnymi mistrzami, medalistami olimpijskimi, paraolimpijczykami.

Już po raz drugi, dzięki współpracy ze Stadionem Śląskim, uroczysty finał i wręczenie czeku odbyło się na płycie Stadionu Śląskiego. Biegacze startujący w Chorzowie pobiegli trasą wyznaczoną na terenie Parku Śląskiego. W tym roku, poza trasą w Chorzowie, organizatorzy przygotowali biegi stacjonarne w Warszawie, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Inowrocławiu, Ostrołęce, Lidzbarku Warmińskim, Starogardzie Gdańskim i Gubinie. Dystans 9 999 metrów można było przebiec, przejść, przemaszerować. Osoby z niepełnosprawnością mogły przejechać trasę na wózku inwalidzkim. Nie było limitów czasu. Dla chętnych była też możliwość biegu wirtualnego. W imprezie, łącznie z opcją wirtualną, wzięło udział 999 biegaczy.