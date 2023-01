TCS Klasyfikacja po 1 serii dzisiaj Bischofshofen Ile traci Kubacki do Graneruda w TCS po 1 seri dzisiaj? Jaką przewagę ma Granerud? WYNIKI

Zbigniew Boniek żegna Viallego i Mihajlovicia! Poruszające słowa byłego prezesa PZPN, łzy same płyną do oczu

TCS KLASYFIKACJA po 1 serii Ile traci Kubacki do Graneruda?

Ile traci Kubacki do Graneruda po 1. serii dzisiaj w Bischofshofen TCS? Czy Granerud wciąż prowadzi po 1. serii konkursu Bischofshofen dzisiaj? Halvor Egner Granerud prowadzi po pierwszej serii dzisiejszego konkurs. A to oznacza, że jego przewaga jeszcze urosła! Przed konkursem w Bischofshofen Dawid Kubacki zapewniał, że nie składa broni i mimo sporej straty powalczy o kolejny triumf w Turnieju Czterech Skoczni. Po triumfie w Innsbrucku skoczek z Nowego Targu umocnił się na prowadzeniu w Pucharze Świata. Ale Złoty Orzeł dla zwycięzcy całego turnieju już prawie był w rękach Norwega Halvora Egnera Graneruda. Polak traciłł do niego 23,3 pkt, czyli – w przeliczeniu – 13 m. Za nami pierwsza seria TCS. Teraz przewaga Graneruda to 28,2 pkt. Poniżej prezentujemy klasyfikację TCS po 1. serii w Bischofshofen.

Turniej Czterech Skoczni KLASYFIKACJA po 1. serii TCS Kto prowadzi