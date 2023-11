Tyle zarobił Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej! Można utonąć w takiej fortunie, ciężko marzyć o takich pieniądzach!

Cristiano Ronaldo już niemalże od roku wtystępuje w Arabii Saudyjskiej i nie można powiedzieć, aby żałował decyzji o dołączeniu do Al Nassr. Piłkarz jest największą gwiazdą tamtejszej ligi i pokazuje się ze świetnej, strzeleckiej strony, a także może mówić o wielkich zarobkach. Dziennikarze wyliczyli właśnie, ile dorobił się piłkarz i trzeba przyznać, że mówimy o kwotach niebagatelnych na jakiekolwiek warunki. Takie cyfry potrafią zawrócić w głowie!

Cristiano Ronaldo ocieka w bogactwie. Tyle zarobił za swoją grę w Arabii Saudyjskiej

Nie da się ukryć, że Ronaldo idąc do Arabii Saudyjskiej, dostał prawdziwie gwiazdorskie warunki. Jego kontrakt obowiązujący do połowy 2025 roku gwarantuje mu 200 milionów euro w skali roku, co oznacza, że tygodniowka piłkarza wynosi 4 milionuy euro. Według wyliczeń dziennikarzy, zawodnik zarobił już 175 milionów euro i mówimy tu wyłącznie o pieniądzach, które przysługują mu z zapisów kontraktowych. Wszystkie kwoty, jakie piłkarz zgarnia z tytułow reklamowych to w ogóle inne wyliczenia.