Tom Brady to jedna z największych ikon futbolu amerykańskiego. Zawodnik trafił do NFL w sezonie 2000. Został wybrany z numerem 199 w szóstej rundzie. To siedmiokrotny triumfator Super Bowl i pięciokrotny zdobywca dla najbardziej wartościowego zawodnika tego meczu. Trzykrotnie był wybierany także MVP całego sezonu. Wybierano go także do drużyn dziesięciolecia. Ma na koncie także wiele ligowych rekordów.

Kim jest Tom Brady?

45-latek ogłosił koniec kariery w lutym 2022 roku, ale zmienił zdanie i kolejny sezon grał w Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady opublikował na Twitterze poruszające wideo, w którym ogłosił pożegnanie ze sportem. I tym razem rzekomo ma być to już na dobre.

- Moja rodzina, moi przyjaciele, moi koledzy i rywale z boiska. Mógłbym tak wymieniać w nieskończoność, jest was tak wielu. Dziękuję za pozwolenie mi żyć moim marzeniem. Nic bym nie zmienił. Kocham was wszystkich - powiedział Tom Brady.

Ile w karierze zarobił Tom Brady? Zarobki w karierze

Tom Brady był jedną z największych gwiazd NFL w historii. Zawodnik New England Patriots i Tampa Bay Buccaneers zarobił w trakcie kariery około 500 milionów dolarów.

Legendarny futbolista Tom Brady podpisał także kontrakt z Fox Sports, gdzie będzie analitykiem. Dziesięcioletnia umowa pozwoli mu zarobić 375 milionów dolarów. Ma także własny brand ubrań BRADY.

