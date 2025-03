Klaudia Zwolińska szykuje się do sezonu 2025. Srebrna medalistka olimpijska wylewała siódme poty w Australii, teraz rusza do Francji

Mirosław nie miała sobie równych w Paryżu. Najpierw dwukrotnie poprawiła rekord świata, a potem w fazie pucharowej pokonała kolejno Hiszpankę Leslie Romero Perez, rodaczkę Aleksandrę Kałucką i w walce o złoty medal Chinkę Deng Lijuan. Nie byłoby jednak tego sukcesu bez jej trenera i jednocześnie męża, Mateusza Mirosława.

W piątek opiekun złotej medalistki zdradził, że jakiś czas temu... został trenerem kadry narodowej Hiszpanii!

"Paryskie Igrzyska zamknęły obszerny rozdział w moim życiu i jednocześnie pozwoliły na otwarcie kolejnego, pełnego nowych wyzwań, doświadczeń i lekcji. Z początkiem tego roku dołączyłem do Reprezentacji Hiszpanii jako ich nowy trener kadry narodowej. Przede mną nowy czas - ogromna szansa na rozwój zawodowy. Choć nie była to łatwa decyzja, bo jestem ogromnie wdzięczny za wszystkie sukcesy, wyzwania, lekcje i niezapomniane chwile ostatnich lat. Od teraz Hiszpania staje się dla mnie drugim domem" - napisał Mirosław na Instagramie.

Trener zaznaczył jednak, że pewne rzeczy pozostają niezmienne i nadal będzie pełnił rolę szkoleniowca Aleksandry. "Wierzę, że zarówno ona, jak i cała polska kadra zdobędzie jeszcze niejeden medal, a ja będę im kibicował" - dodał.

Taka decyzja oznacza także wielkie zmiany u mistrzyni olimpijskiej, która nie ukrywa, że rozpoczyna właśnie nowy etap w swojej karierze. "Jestem dumna, będę wspierać i kibicować, ale także w pełni wykorzystam szansę, którą ta decyzja mi daje. Jedna rzecz pozostaje jednak niezmienna – nasze życie zawodowe nadal toczy się swoim rytmem, a moje przygotowania idą zgodnie z planem. Dla nas obojga to ogromne wyzwanie, choć pod innymi względami. Nowe środowisko to dla mnie nie tylko zmiana miejsca, ale przede wszystkim okazja do dalszego rozwoju i podnoszenia swoich umiejętności. Miejsce, w którym będę trenować w Hiszpanii, pozwoli mi czerpać zarówno wiedzę, jak i inspirację od innych zawodników, w tym także mistrzów olimpijskich z różnych dyscyplin. Przed nami nowy rozdział. Lotniska Warszawa Okęcie i Barcelona El Prat na pewno będę odwiedzać teraz częściej, ale przede mną przede wszystkim ekscytujący czas, w którym cele i marzenia sportowe pozostają bez zmian!" - zaznaczyła Mirosław.