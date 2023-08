Wielkie zmiany w TVP Sport! Marek Szkolnikowski odchodzi. Znane nazwisko jego następcy

Szkolnikowski o odejściu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Po 7,5 latach za sterami TVP Sport moja misja powoli dobiega końca. Gdy przychodzą takie chwile nigdy nie wiadomo co napisać, bo każdy z nas jest kozakiem dopóki nie stanie naprzeciw wyzwaniu i nie spojrzy mu prosto w oczy. Ze sportowym kanałem Telewizji Polskiej związany jestem od półtorej dekady. (...) Dzisiaj jestem gotowy na kolejne wyzwania, a w przyszłość patrzę ze spokojem i optymizmem. (...) To był bardzo dobry czas, a TVP Sport na zawsze pozostanie w moim sercu i będzie moim domem. Znacie mnie już trochę, więc wiecie, że to dopiero początek dużych rzecz" - napisał były szef TVP Sport.

Kto będzie jego następcą? Teraz Krzysztof Zieliński będzie pełnił obowiązki dyrektora TVP Sport. "...związany jest z Telewizją Polską od grudnia 2021 r. Najpierw był kierownikiem w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych, a następnie zastępcą dyrektora ds. strategii i organizacji w Biurze Spraw Korporacyjnych. Jest też Pełnomocnikiem Zarządu Telewizji Polskiej ds. skoordynowania prac nad obsługą Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023, Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO - Niemcy 2024 i Letnich Igrzysk Olimpijskich - Francja 2024. Wcześniej zaangażowany był również w przygotowanie transmisji Mundialu 2022 w Katarze" - czytamy w informacji prasowej.

To nie koniec zmian. Sebastian Staszewski został redaktorem naczelnym TVP Sport. Pracował m.in. w Polsacie Sport, Sport.pl, „Polska The Times”, a ostatnio w Interii. Był wysłannikiem na MŚ 2018 i 2022 oraz na EURO 2012, 2016 i 2020. W dorobku ma dwie książki: Tajemnice Kadry i Peszkografia, która była nagrodzona tytułem Sportowej Biografii Roku 2022 oraz nominowana do nagrody Best Stream Awards. Był scenarzystą filmów „Druga połowa” i „Wygrać marzenia”.