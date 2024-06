Wspólne kibicowanie polskiej reprezentacji na Euro 2024 podczas Rodzinnego Pikniku Rekreacyjnego na Służewcu

Co to była za moc atrakcji na torze wyścigów konnych! Piknik rekreacyjny z drużyną marzeń

Największy mecenas polskiego sportu zagwarantował uczestnikom pikniku mnóstwo atrakcji w połączeniu ze sporą dawką ruchu! Najmłodsi mieli okazję stanąć na megaplanszy do gry w piłkarzyki, rozegrać mecz i wziąć udział w kultowym wyścigu Hobby Horse! Do tego dmuchańce, trampoliny, ścianka wspinaczkowa czy zajęcia z zumby. Po południu całe rodziny wspólnie kibicowały reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w piłkę nożną 2024 w Niemczech!

Grając, wspierasz polski sport

W jaki sposób każdy z nas może wspierać rozwój sportu w Polsce?

– Przede wszystkim ideologią aktywnego trybu życia, bo to jest zaraźliwe, ale nie zapominajmy o tym, że kluczowe jest finansowanie infrastruktury, treningów, młodzieży, usprawnianie systemu szkoleń – do tego też są potrzebne pieniądze. Totalizator Sportowy niemal od 70 lat istnieje po to, żeby wspierać polski sport, ale wspiera sport dzięki graczom, dzięki kibicom, którzy uczestniczą w naszych grach, kupując gry liczbowe, nasze losy, ponieważ tak naprawdę duża część z tych pieniędzy, 19 groszy z każdej złotówki z gier liczbowych, jest przeznaczana m.in. na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, który finansuje infrastrukturę sportową, ale nie tylko – powiedział Szymon Gawryszczak, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Poznaj „LOTTO Drużynę Marzeń”

W skład LOTTO Drużyny Marzeń wchodzą reprezentanci następujących dyscyplin:

strzelectwo: Tomasz Bartnik, Klaudia Breś, Maciej Kowalewicz, Natalia Kochańska, Julia Piotrowska;

chód sportowy: Dawid Tomala, Katarzyna Zdziebło;

jeździectwo: Wiktoria Knap, Paweł Warszawski, Jan Kamiński, Adam Grzegorzewski, Maksymilian Wechta, Małgorzata Korycka;

pływanie: Piotr Woźniak;

żeglarstwo: Paweł Tarnowski;

Formuła 4: Kornelia Olkucka;

wspinaczka sportowa: Aleksandra Mirosław;

gimnastyka: Krystyna Leśkiewicz-Lewińska.

– Jako Totalizator Sportowy prowadzimy również działania niezależne od Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, takie jak m.in. dzisiejsze wydarzenie, poprzez które chcemy zachęcić kibiców do tego, żeby wspierali naszych sportowców. Warto kibicować także tym, którzy niekoniecznie są teraz rozpoznawalni, ale za chwilę będą i ciężko pracują na to, by zrealizować swoje marzenia, a przy tym mogą być inspiracją dla innych. Chcemy pokazać ich drogę do sukcesu i to, że każdy może realizować swoje marzenia, niekoniecznie sportowe – to jest cel naszego projektu – wyjaśniał Szymon Gawryszczak. – Natomiast głównym jego zadaniem jest to, by uświadomić obywateli, że uczestnicząc w grach losowych, bardzo mocno wspierają sport. Myślę, że to do tej pory należycie nie wybrzmiało, m.in. ten projekt ma to zmienić.

Wyzwania w przyszłości

– Totalizator Sportowy musi sprostać wyzwaniom w obszarze marketingu sportowego, ale również w obszarach technologicznych. Pamiętając o realizacji misji, którą realizujemy od 70 lat, czyli wspieranie polskiego sportu i kultury, musimy odpowiedzieć na nowe wyzwania. Musimy też odpowiedzieć na wyzwania sztucznej inteligencji, na pewno więc czeka nas zmiana strategii, ale przy zachowaniu tradycyjnych wartości, misji i tego, co w Totalizatorze najlepsze, czyli wspierania polskich kibiców – komentuje Szymon Gawryszczak.

Marketing sportowy, czyli co?

Pełnoletni uczestnicy pikniku, odwiedzając stoisko „Świat Rozrywki Totalizatora Sportowego”, mogli spróbować swoich sił w quizie sportowym, a nawet „zadzwonić” do jednego z 11 ambasadorów, m.in. do Roberta Lewandowskiego. To tylko jeden z przykładów ukazujących, na czym polega skuteczny marketing sportowy.

– Marketing sportowy jest obecnie bardzo rozwojowym obszarem. Ważne w marketingu jest to, żeby znaleźć połączenie między duchem sportu a duchem biznesu. Marketing sportowy ma pomóc wynieść sport na wyżyny, ma ukierunkować pewne działania biznesowe, żeby jak najefektywniej wspierać sport. Na końcu i tak jest kibic, do którego musimy dotrzeć, oczywiście przy okazji pomóc sprzedać pewnego rodzaju marki, ale też ideę aktywnego życia. Nasz projekt, jak Państwo niedługo zobaczą, jest bardzo innowacyjny i rozwojowy, mam nadzieję, że cykliczny i długoterminowy, że odkryje nowe możliwości marketingu sportowego – dodaje Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Wspólne kibicowanie

Piknik zbiegł się w czasie z występem reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej 2024. To jednak nie stanowiło dla organizatora absolutnie żadnej przeszkody. Spotkanie Polska-Holandia w Hamburgu rozpoczęło się o godz. 15 i można je było obejrzeć w specjalnie przygotowanej na tę okazję Strefie Kibica. W parkowej przestrzeni, w cieniu drzew całe rodziny mogły usiąść wygodnie na leżakach i śledzić wynik meczu na 7 telebimach!

Czy polska reprezentacja ma szanse wyjść z grupy na Euro 2024?

– Przed meczami towarzyskimi byłem dosyć sceptyczny, ale te spotkania pokazały, że jest dobra atmosfera w drużynie, a jak wiadomo brak dobrej atmosfery może pogrzebać dobre umiejętności. Cieszy mnie, że drużyna jest odmłodzona, trzymam kciuki za Roberta Lewandowskiego, bo on jest latarnią dla tego zespołu. Biorąc pod uwagę atmosferę, konfigurację i to, że 4 najlepsze drużyny z 3. miejsca awansują dalej, to jeżeli będziemy mieć 3 punkty, to raczej wyjdziemy z grupy.– powiedział Szymon Gawryszczak.