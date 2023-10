Najpiękniejsza gimnastyczka świata w obcisłym wdzianku ogłosiła to wszystkim. Głęboki dekolt ledwo zakrył jej piersi

Pomimo tego, że rodzina Roberta Lewandowskiego nie mieszka na stałe w Polsce, kapitan reprezentacji biało-czerwonych pojawia się w kraju tak często, jak tylko może, a jego żona Anna jest bardzo zaangażowana w to, co dzieje się w ojczyźnie. Już podczas strajku kobiet trenerka fitness i bizneswoman pokusiła się o z pozoru niewinny wpis, który jednak podzielił jej fanów. Teraz Anna Lewandowska postanowiła pójść o krok dalej i udostępnić w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z "Marszu Miliona Serc", który organizowany był przez Donalda Tuska i polską opozycję.

Anna Lewandowska opublikowała wymowne zdjęcie po Marszu Miliona Serc! Cały świat to zobaczył

Wydarzenie, które organizowane było przez Koalicję Obywatelską na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w Polsce zdaniem organizatorów osiągnęło kolosalne rozmiary i zgromadziło ok. miliona osób. O ile wiele osób z takimi danymi się nie zgadza, to zdjęcie centrum Warszawy widziane z lotu ptaka robi ogromne wrażenie i to właśnie taką fotografię postanowiła opublikować na Instagram Stories Lewandowska.

Wymowna reakcja Anny Lewandowskiej po Marszu Miliona Serc Donalda Tuska i opozycji! Ten obrazek poszedł w świat

Zdjęcie podane dalej przez żonę Roberta Lewandowskiego jasno pokazuje masę osób zebranych na "Marszu Miliona Serc" tłoczących się w centrum polskiej stolicy. W ten sposób Anna Lewandowska jasno i wyraźnie wyraziła swoje zdanie w kwestii tego, co działo się na ulicach Warszawy, a obrazki z tego wydarzenia oraz tego, co dzieje się Polsce mogli zobaczyć na własne oczy jej fani z całego świata.

