Leo Messi został bestialsko zaatakowany. To mógł być jego koniec

Messi wybrał (poniekąd) sportową emeryturę w Stanach Zjednoczonych, jednak wciąż ma ochotę (i szanse) na kolejne trofea. Tym razem w grę wchodzi odpowiednik naszej Ligi Mistrzów - rywalizacja z udziałem klubów ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Karaibów. Inter w ćwierćfinale gra z Nashville, innym reprezentantem MLS. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a bramki dla drużyny z Florydy padły po strzałach Messiego i Luisa Suareza. To była odpowiedź na dwa gole Jacoba Schaffelburga (piłkarze z Nashville prowadzili 2:0).

Na dwadzieścia pięć minut przed końcem spotkania ławka rezerwowych ekipy z Miami zamarła. Wszyscy spojrzeli w stronę narożnika boiska, gdzie Messi cierpiał z bólu. Grymas na jego twarzy był widoczny z daleka, a telewizyjne powtórki mogą wywołać sprowokować strach w oczach. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy Argentyńczyk wywarł presję na obrońcę rywali. Lucas McNaughton nie miał zamiaru odstawiać nogi. Najpierw kopnął piłkę, a następnie, być może niechcący, kopnął również i Messiego. Trafił go w piszczel. Noga Argentyńczyka niebezpiecznie się wygięła. Potrzebny był lekarz, a całe zajście wyglądało bardzo źle. Na szczęście Messiemu nic złego się nie stało i po chwili był w stanie kontynuować grę. Strach pomyśleć, gdyby doszło do poważnego urazu legendy Barcelony. Messi w czerwcu skończy już 37 lat. To już zaawansowany wiek dla piłkarza. Rehabilitacja złamanej nogi to ostatnia rzecz jaką chcielibyśmy obserwować w wykonaniu legendarnego mistrza świata.

Dziwił fakt, że McNaughton nie został ukarany za to nierozważne zagranie. Hiszpańskie media miały mu to za złe ten bestialski boiskowy atak na legendę futbolu. "Messi cudem unika poważnej kontuzji" - brzmią dziennikarze dziennika "Marca". "Brutalne, palące wejście, mrożące krew w żyłach kopnięcie" - opisali sytuację dziennikarze madryckiego "AS".

W środę rewanż w Miami.

