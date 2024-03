Problemy Legii nie mają końca. Wiadomo, kto nie zagra z Widzewem, wielkie osłabienie!

Na boisku jest twardy niczym… ojciec. Czy to właśnie on przeważy SZALĘ na korzyść Górnika w meczu z Lechem?

Krótsza przerwa Kuna?

W poprzedniej kolejce Legia zremisowała na Łazienkowskiej 1:1 z Pogonią. To był trzeci remis z rzędu dla warszawskiej drużyny. Do końca spotkania nie dotrwał Patryk Kun, który po jednej z akcji w drugiej połowie zgłosił uraz. Okazało się, że pomocnik doznał kontuzji mięśnia uda. Pierwszy komunikat mówił, że czeka go trzytygodniowa przerwa w zajęciach. Teraz pojawiły się nowe informacje. Może okazać się, że jednak pauza będzie nieco krótsza niż początkowo zakładano. - W przypadku Patryka Kuna potrzebujemy jeszcze może dwóch lub trzech dni, aby mieć dokładny pogląd na sytuację - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Chodzi o uraz, który już wcześniej mu doskwierał. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to przerwa tego zawodnika potrwa mniej więcej od tygodnia lub do dwóch tygodni - przekazał.

Kiedyś Patryk Klimala był gwiazdą Jagiellonii, teraz pogrąży klub z Podlasia? Tak trener wicelidera nazwał asa Śląska, zaskoczenie?

Nie chcą ryzykować ze zdrowiem Jędzy

Doświadczony obrońca Artur Jędrzejczyk będzie kolejnym piłkarzem, który nie zagra z Widzewem. "Jędza" pod koniec pierwszej połowy meczu z Koroną popełnił błąd po którym zespół stracił gola. Przy okazji został trafiony przez rywala butem w głowę. W efekcie uderzenia miał rozciętą skórę. Nie zagrał z Pogonią. Sztab szkoleniowy woli, aby wyleczył się do końca. - Artur Jędrzejczyk czuje się dobrze, ale my chcemy zminimalizować ryzyko - tłumaczył trener Runjaić. - Wspomniany zawodnicy na pewno nie zagrają z Widzewem - powtórzył szkoleniowiec Legii.

Adrian Siemieniec nie wytrzymał, stanął w obronie gwiazdy wicelidera. Stanowcza reakcja trenera Jagiellonii, te słowa nie przejdą bez echa

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć