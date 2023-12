Zapadły ostateczne decyzje dotyczące Dariusza Szpakowskiego. Koniec spekulacji, będzie o tym głośno

Kilka dni temu nowym prezesem TVP został Tomasz Sygut i to on stoi za powrotem legendarnego dziennikarza do TVP Sport. Jak informuje Piotr Koźmiński z portalu WP SportoweFakty, nowy prezes Telewizji Polskiej spotkał się w piątek ze Szpakowskim i to właśnie po tym spotkaniu zostały podjęte odpowiednie decyzje.

Dariusz Szpakowski wraca do TVP Sport

Według informacji WP SportoweFakty Szpakowski powróci do TVP w podwójnej roli. Po pierwsze będzie pełnić funkcję doradcy zarządu TVP do spraw sportu, po drugie - z pewnością ważniejsze dla sympatyków Szpakowskiego - znany dziennikarz powróci także do komentowania! Kiedy? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale Szpakowski ma się znaleźć w składzie TVP Sport na dwie największe imprezy przyszłego roku - piłkarskie Euro 2024 oraz igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Dariusz Szpakowski skomentuje Euro 2024 i igrzyska olimpijskie w Paryżu

Szpakowski przed rokiem pożegnał się z mistrzostwami świata podczas mundialu w Katarze, ale wtedy nie ukrywał, że chciałby mieć także sposobność pożegnania się z mistrzostwami Europy podczas niemieckiego czempionatu Starego Kontynentu. I wszystko wskazuje na to, że dzięki nowym władzom TVP spełni się jego kolejne marzenia. Czekamy zatem z niecierpliwością na powrót Szpakowskiego za mikrofon!