Popham ma zaledwie 40 lat, a już w tym wieku usłyszał od neurologów druzgocącą diagnozę. Co więcej, to nie tylko orzeczenie czy ostrzeżenie lekarzy o uszkodzeniach mózgu, ale skutkiem są także realne zmiany w zachowaniu byłego sportowca. Jak przekazali mu specjaliści, wyliczono, że doznał ok. 100 000 miniwstrząsów mózgu w związku z uderzeniami otrzymanymi w głowę, ale i w inne części ciała, których impet przenosił się na czaszkę. Alix Popham jest jednym z dwóch byłych zawodowych rugbystów, u których zdiagnozowano wczesną demencję. Ale jak pisze BBC, ponad 560 byłych zawodników pozywa organy zarządzające rugby za skutki uderzeń w głowę w trakcie ich kariery.

Popham przyznaje, że nie jest sobie w stanie przypomnieć pewnych wydarzeń z przeszłości, na przykład spotkania z prezydentem RPA Nelsonem Mandelą w 2003 roku. – Nie mam żadnych wspomnień z tego stadionu ani z tego meczu i niestety większość wspomnień z mojej kariery jest taka sama — powiedział były gracz, założyciel organizacji charytatywnej Head for Change, której celem jest wspieranie osób cierpiących na urazy mózgu związane ze sportem.

W działalności społecznej może się posiłkować własnymi przeżyciami. Jak przyznał, pierwsze objawy wczesnej demencji obejmowały tracenie panowania nad sobą z byle powodu i niemożność przypomnienia sobie istotnych rozmów z żoną. Cierpiał również na silne bóle głowy i tracił wątek podczas rozmów.

Inny przypadek, o którym pisze BBC, dotyczy byłego walijskiego rugbysty Iana Bucketta, który zmarł na demencję w zeszłym roku w wieku 56 lat. Okazało się, że cierpi na CTE – przewlekłą encefalopatię pourazową, która jest związana z powtarzającymi się uderzeniami w głowę, ale można ją zdiagnozować dopiero po śmierci.

Były młodzieżowy reprezentant Anglii w rugby Chris Simpson-Daniel w wieku 43 lat usłyszał diagnozę wczesnego stadium otępienia. Nie ukrywa, że to zmieniło całe jego życie i że dwa razy próbował popełnić samobójstwo. Powiedział, że zaczął się rozpadać mentalnie, miał napady depresji i doznał utraty pamięci. Pojawiły się u niego również tendencje samobójcze.

Wielu naukowców twierdzi, że znaleźli jednoznaczne dowody na to, iż powtarzające się uderzenia w głowę powodują CTE.