Zbigniew Boniek nie mógł się powstrzymać. Musiał zareagować na wyczyn Polaka, z niczym się nie krył

Zbigniew Boniek od ponad dwóch lat nie jest już prezesem PZPN, ale w trakcie dziewięcioletniej prezesury zapracował na szacunek kibiców. Jednym z jego głównych narzędzi stał się wówczas Twitter, dzięki któremu był w bezpośrednim kontakcie z kibicami i nie tylko. Ale Twitter to nie tylko oficjalne komunikaty i ogłoszenia, lecz także - może nawet przede wszystkim - prywatne opinie. Tak duża popularność konta Bońka sprawiła, że z jego zdaniem zaczęto się liczyć w wielu kwestiach, także tych nie do końca piłkarskich. Obecnie jego profil na platformie, która zmieniła nazwę na X, obserwuje ponad 1,2 miliona użytkowników. To sprawia, że zdanie 67-latka waży naprawdę dużo, a ostatnio wielu kibiców sportu dowiedziało się dzięki temu o ogromnym sukcesie polskiego golfa.

Zbigniew Boniek musiał zareagować na wyczyn Polaka. Nie krył się z radością

Dla wiernych fanów Bońka nie jest tajemnicą jego golfowa pasja. Sam jako prezes PZPN chętnie dzielił się nią z kibicami i starał się popularyzować tę dyscyplinę sportu w Polsce. W 2014 roku w wywiadzie dla "Golf&Roll" przyznał, że grać w golfa zaczął 6-7 lat wcześniej. Wszystko zaczęło się we Włoszech, ale obecnie "Zibi" może cieszyć się sukcesami rodaka. Adrian Meronk stał się prawdziwym ambasadorem tego sportu w Polsce, a ostatnio wygrał kolejny prestiżowy turniej. To mocno ucieszyło Bońka.

Najlepszy polski golfista wygrał turniej Andalucia Masters zaliczany do cyklu European Tour. Za to zwycięstwo zarobił niemal 603 tysiące euro, czyli ponad 2,5 miliona złotych, co stanowi drugą najwyższą wypłatę w jego karierze. Był to trzeci triumf Meronka w tym sezonie, a Boniek postanowił szerzyć tę radosną informację w mediach społecznościowych. W tym celu udostępnił oficjalną grafikę oznajmiającą zwycięstwo polskiego golfisty i oprawił ją wymownymi emotikonami. Użył dwóch flag Polski, pomiędzy które zmieścił symbol golfa.