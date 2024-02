Zjazd wyborczy w PZPN dopiero za kilkanaście miesięcy , ale kampania już ruszyła. „Bardzo bym się zdziwił, gdyby środowisko go wybrało” [ROZMOWA SE]

Boli od samego patrzenia, co stało się Dominikowi Abusowi! Ból aż się wylewa z ekranu, dopadły go przykre konsekwencje

„Super Express”: - Ostatnio wymienił pan publicznie Wojciecha Cygana, Adama Kaźmierczaka i Pawła Wojtali jako osoby mogące startować w wyborach 2025 na stanowisko prezesa PZPN.

Marek Koźmiński: - Owszem, to są osoby, które – moim zdaniem – znajdą się na liście kandydatów. Przy czym w przypadku panów Kazimierczaka i Cygana mówię o kandydaturach w jakiś sposób „stowarzyszonych”: może wystartować jeden lub drugi, ale raczej nie obaj równocześnie.

- Nazwiska Marka Koźmińskiego na tej liście nie ma. A będzie?

- Zobaczymy. Mówiłem o moich typach; gdyby ktoś inny omawiał przyszłe kandydatury, może wymieniłby moje nazwisko.

- Obecny prezes stanie w szranki wyborcze?

- Nie zdziwiłbym się, gdyby miał chęć. Bardzo za to bym się zdziwił, gdyby środowisko ponownie go wybrało.

- Poprzednie wybory wygrał zdecydowanie. Wierzy pan, że jego ówcześni poplecznicy, w większości „baronowie” wojewódzcy, zmienią front?

- Nie wiem. Wiem natomiast, że PZPN dwa i pół roku temu i PZPN dzisiejszy to dwie różne organizacje. Z różnym sposobem zarządzania, kłopotami i przywarami. Myślę, że widzą to również ci, którzy wybierali obecną władzę.

- A jeśli „frukty” z bycia przy władzy przewyższają zawstydzenie z wpadek?

- Jeżeli większość delegatów uzna, że to był, jest i będzie dobry prezes i ponownie go wybierze, to - mam wrażenie - całkiem spora grupa wartościowych ludzi po prostu definitywnie się wypisze z tego środowiska.

- Mówimy o wyborach w PZPN, tymczasem piętno na naszym futbolu już odciskają wybory parlamentarne...

- Owszem, polityka mocno weszła w futbol. Jest „wajcha do tyłu” z Ministerstwa Sportu. Nie tylko w stosunku do PZPN, ale do całej piłki. Została w wielu przypadkach zastopowana: na płaszczyźnie stadionu Ruchu w Chorzowie, obiektu treningowego Widzewa, dopłaty do areny Rakowa w Częstochowie. No i oczywiście ośrodka treningowego PZPN-u. To są miliony; razem złożone dają pół miliarda złotych.

