Złapiecie się za głowy, gdy zobaczycie, ile Robert Karaś otrzymał za ukończenie morderczych zawodów. Aż ciężko w to uwierzyć

Jacek Ogiński 16:11

Robert Karaś mimo ogromnych problemów na trasie dziesięciokrotnego Ironmana zdołał ukończyć zawody w Brazylii i co więcej – zrobił to pobijając rekord świata o niemal 20 godzin. Partnerowi Agnieszki Włodarczyk kibicowało wielu fanów i choć wydawało się, że znów będzie musiał odłożyć spełnienie marzeń na później, to ostatecznie pokonał wszystkie przeciwności i dotarł do mety. Okazuje się jednak, że nagroda za ukończenie tych zawodów nie zwala z nóg.