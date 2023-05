Jeszcze do dzisiejszego poranka czasu polskiego, rekord świata w ultra triathlonie na dystansie dziesięciokrotnego Ironmana należał do Kennetha Vanthuyne'a, który potrzebował 182 godzin, 43 minut i 43 sekund na to, aby przepłynąć 38 kilometrów, przejechać na rowerze 1800 oraz przebiec 420. Ten wynik jest już jednak nieaktualny, bo dziś zagania ukończył Robert Karaś i pobił te wynik z ogromną różnicą. Polak potrzebował "zaledwie" 164 godzin, 14 minut i dwóch sekund. Pomimo ogromnym kłopotów zdrowotnych, zawodnik FAME MMA dał radę ukończyć piekielnie wycieńczającą konkurencję.

Robert Karaś ukończył dziesięciokrotnego Ironmana! Polak pobił rekord świata, wyśmienity czas

Na kilkadziesiąt kilometrów przed zakończeniem zmagań pojawiły się kolejne niepokojące wieści o stanie zdrowia Roberta Karasia, według których zarówno on, jak i Jurand Czabański nabawili się zapalenia mięśnia piszczelowatego przedniego. To jednak nie zatrzymało zawodnika FAME MMA, który co prawda z mniejszym tempem, ale zmierzał "do mety". W sobotni poranek czasu polskiego pojawiły się wieści, że Polak o prawie 20 godzin pobił rekord świata.

Robert Karaś ukończył dziesięciokrotnego Ironmana! Pobił rekord świata o prawie 20 godzin. Historyczny wyczyn Polaka

Robert Karaś walczył ze swoim ciałem oraz morderczym dystansem nie tylko dla siebie. Główny sponsor startu Polaka, federacja FAME MMA zobligowała się do przekazania 10 zł za każdy 1 km pokonany przez Roberta w trakcie zawodów na rzecz Michalinki, która zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną kości i chrząstek - hipochondroplazją. Dzięki wyczynowi Karasia, na jej leczenie freak-fightowa organizacja przekaże więc 22 600 zł.

Sonda Kibicowałeś Robertowi Karasiowi? No pewnie! Nie, nie interesuje mnie to