Złota medalistka igrzysk europejskich zniewala urodą. Jej zdjęcia roztapiają lodowce, okrzyknęli ją miss igrzysk

Igrzyska europejskie to multidyscyplinarna impreza, która dopiero pisze swoją historię. Te odbywające się w Krakowie i kilkunastu miastach Polski są dopiero 3. edycję tej imprezy i można zaryzykować stwierdzenie, że to jedna z przyczyn słabej frekwencji na trybunach – fani sportu wciąż nie kojarzą tych zawodów i dopiero budują one swój prestiż. Czy im się uda? Tego nie wiadomo, ale z pewnością dla samych zawodników start w nich i rywalizacja o medale to duża sprawa. Niedawno wielką radość przyniosły rumuńskim kibicom zawody w tenisie stołowym, które wygrała ich reprezentanta, Bernadette Szocs. Oprócz wielkich umiejętności Szoc może pochwalić się zniewalającą urodą, którą chętnie prezentuje także w mediach społecznościowych.

Rumuńska zawodniczka może rozkochać w sobie każdego. Bernadette Szocs zniewala urodą

Bernadette Szocs nie ma za sobą bardzo bogatej kariery, ale z pewnością może pochwalić się kilkoma dużymi sukcesami. Brała udział w igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku, jednak nie dotarła do strefy medalowej. W 2019 roku zajmowała najwyższe w karierze, 14. miejsce (obecnie jest 24.) w rankingu światowym, ale jeśli chodzi o sukcesy na konkretnych imprezach, najlepiej radziła sobie w zeszłym roku – została mistrzynią Europy w grze podwójnej oraz wicemistrzynią w mikście. Teraz do tego sukcesy dołożyła zwycięstwo na igrzyskach europejskich, a w drodze po złoto pokonała m.in. Polkę Natalię Bajor.

Szocs świetnie odnajduje się nie tylko przy stole do ping-ponga. 28-latka aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją już niemal 100 tys. osób. Oprócz zdjęć z treningów lub zawodów publikuje ona także sporo prywatnych zdjęć, na których prezentuje swoją niecodzienną, zniewalającą urodę. W galerii poniżej znajdziecie więcej zdjęć pięknej Bernadette Szocs: