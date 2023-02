Znany piłkarz skatował żonę tuż przed walentynkami. Dramatyczna relacja kobiety trafiła do internetu, porażające sceny

Z pewnością nie tak miały wyglądać wakacje Cazo z ukochanym. Noboa zabrał partnerkę do Dubaju w trakcie przerwy w lidze rosyjskiej. 83-krotny reprezentant Ekwadoru przez niemal całą karierę jest związany z Rosją, z której nie wyjechał nawet po wybuchu wojny w Ukrainie. W 2007 r. trafił do Rubina Kazań, skąd po kilku latach przeniósł się do Dinama Moskwa. Stamtąd udał się na niespełna rok do PAOK-u Saloniki, by szybko wrócić do Rosji. W niej grał jeszcze w FK Rostów, Zenicie Petersburg i ponownie w Rubinie. W 2019 r. związał się z PFK Soczi, gdzie gra do dziś. Ekwadorczyk ma nawet rosyjskie obywatelstwo, a w przeszłości był żonaty z Rosjanką Olgą Romanową, z którą ma dwóch synów. Para rozstała się jednak po wielu latach, a Noboa związał się z Cazo, czyli ekwadorską modelką, którą poznał podczas mistrzostw świata 2018. Nie wiadomo, jak długo przetrwa jeszcze ten związek.

Znany piłkarz skatował żonę tuż przed walentynkami. Miała przyłapać go na zdradzie

Wszystko za sprawą dramatycznych scen, jakie miały mieć miejsce w nocy z 12 na 13 lutego. W poniedziałek 34-latka opublikowała w mediach społecznościowych nagrania, w których zarzuciła partnerowi pobicie. Przemoc miała nastąpić po tym, jak Cazo przyłapała piłkarza na zdradzie. W efekcie Noboa miał uderzyć ją co najmniej 10 razy, a potwierdzeniem tego były liczne siniaki i blizny na ciele zapłakanej modelki. Załamana Ekwadorka przyznała też, że nie była to pierwsza sytuacja, w której została pobita przez partnera, jednak wcześniej milczała. Na jej wersję zdarzeń odpowiedział już sam piłkarz.

- Była pijana i zła. Nie było mnie z nią tamtej nocy. Byłem w innym hotelu w Dubaju. Nikogo nie oszukałem i nikogo nie pobiłem. Wszyscy wiedzą, że nie jestem taką osobą. Zawsze jestem miły dla ludzi. To bardzo trudna sytuacja, nie chciałbym, żeby ktokolwiek się w niej znalazł - powiedział Noboa w rozmowie z portalem "Sport-Ekspres", cytowany przez Sport.pl. Para wychowywała wspólnie troje dzieci. W poniższej galerii poznasz bliżej Keviam Cazo:

Sonda Czy zdarzyło Ci się doświadczyć jakiejś formy przemocy? TAK NIE Nie mam pewności...