Znany w Polsce czeski trener wciąż pracuje w Rosji. Właśnie ma objąć klub reprezentanta Biało-Czerwonych

Marcel Lička jest znany w Polsce nie tylko z racji nazwiska – to przecież syn Wernera, który w pierwszej dekadzie XXI wieku prowadził piłkarzy warszawskiej Polonii, zabrzańskiego Górnika, krakowskiej Wisły (sięgnął z nią nawet po mistrzostwo kraju) oraz Dyskobolii. Sam Marcel był podopiecznym swego ojca w Zabrzu i w Grodzisku, a potem, u progu swej trenerskiej przygody, jego asystentem w Radomiaku.

Pierwszą samodzielną pracę Lička-junior podjął w białoruskim Dinamie Brześć. W sierpniu 2020 – a więc półtora roku przed rozpoczęciem bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę – objął ekipę FK Orenburg. Dwa lata później wprowadził ją do rosyjskiej ekstraklasy i w debiutanckim sezonie zajął z nią siódme miejsce – najwyższe w historii klubu. „Nie mieszajmy polityki ze sportem. To, co się dzieje w Ukrainie, jest smutne. Nigdy bym nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć w XXI wieku. Ale byłem tu już wcześniej i wciąż mam ważny kontrakt” – mówił Lička w styczniu 2023, w rozmowie z czeskimi mediami. A dwa miesiące później ów kontrakt przedłużył – do lata 2024.

Teraz – wedle doniesień rosyjskiego portalu championat.com – przenieść się ma do stolicy Rosji. Tamtejsze Dynamo (dziewiąte w minionym sezonie) miało zań wyłożyć kwotę odstępnego w wysokości ok. miliona euro. „Jestem na wakacjach i trudno mi o tym rozmawiać. Mam ważną umowę w Orenburgu” – powiedział Lička portalowi iSport.cz.

Formalnie – do 2026 - piłkarzem Dynama Moskwa jest Sebastian Szymański. Reprezentant Polski miniony sezon spędził na wypożyczeniu do Feyenoordu Rotterdam, z którym sięgnął po mistrzostwo Holandii. - Jeszcze jest za wcześnie, by mówić co będzie dalej – mówił ostatnio „Super Expressowi” Szymański, pytany o swą futbolową przyszłość. Do Rosji wracać nie chce, ale… - Nie wszystko zależy od moich uczuć. Inne czynniki mogą wpłynąć na sprawę – dodawał.

Jak donosi iSport.cz, ewentualnym następcą Lički na ławce FK Orenbrug miałby być... inny czeski szkoleniowiec, były reprezentant kraju, Jiří Jarošík. W przeszłości - jako zawodnik - występował na rosyjskich boiskach, z tego kraju pochodzi także jego małżonka.

Marcel Lička will be the new head coach of Dynamo Moscow. The contract will be for three years🇨🇿🇷🇺 #RPL✍️ Legalbet. pic.twitter.com/HyMDiChLhx— 365fans (@fans_365) June 13, 2023

